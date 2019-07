Slalomářka Amálie Hilgertová si v Krakově čistou jízdou vyjela titul mistryně světa do 23 let

Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní světa do 23 let ve vodním slalomu. Úřadující seniorská mistryně Evropy v pátek v Krakově navázala na juniorský světový titul z roku 2013. Ve finále díky čisté jízdě porazila o půl sekundy domácí Klaudii Zwoliňskou, která měla dvě trestné sekundy za dotek branky. Krakov 12:45 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slalomářka Amálie Hilgertová | Foto: Bradley Collyer | Zdroj: Reuters

Blízko k medaili měla ve své doplňkové disciplíně letošní překvapivá mistryně Evropy v této věkové kategorii Tereza Fišerová, která skončila čtvrtá se ztrátou 42 setin na bronzovou Němku Selinu Jonesovou.

Jednadvacetiletá Hilgertová, neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové, prožívá životní sezonu. Na začátku června překvapila triumfem na mistrovství Evropy a nyní získala světové zlato mezi svými vrstevnicemi. Spravila si tak chuť po třiadvacítkovém evropském šampionátu, kde ji dva šťouchy odsunuly na čtvrtou pozici.

Ve finále kanoistů do 23 let byl jediným českým zástupcem kanoista Jan Větrovský, který nenavázal na třetí místo ze semifinále a po velké chybě skončil osmý.

Odpoledne v Krakově pojedou semifinále a finále juniorští kanoisté a kajakářky.



Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Krakově:

Muži do 23 let:

C1: 1. Gestin 90,39 (0 tr. sekund), 2. Roisin (oba Fr.) -0,95 (0), 3. Jegou (Ir.) - 1,58 (2), ...8. Větrovský -7,65 (0), v semifinále 20. Chaloupka, 24. V. Heger (všichni ČR).

Ženy do 23 let:

K1: 1. A. Hilgertová (ČR) 95,22 (0), 2. Zwolinská (Pol.) -0,54 (2), 3. Jonesová (Něm.) -3,12 (0), 4. Fišerová -3,54 (0), ...v semifinále 21. G. Satková (obě ČR).