Čtvrtého Prskavce připravila v Troji o medaili penalizace. Fišerová dojela mezi kajakářkami pátá

Vítěz z Tokia Jiří Prskavec se dalšího medailového úspěchu na Světovém poháru doma v Troji nedočkal. Po zlaté olympijské sezoně tu novou pohárovou zahájil devětadvacetiletý kajakář čtvrtým místem, od stupňů vítězů ho dělilo 29 setin sekundy. Tereza Fišerová byla mezi kajakářkami pátá, Antonie Galušková devátá. V Praze vyhráli australská slalomářka Jessica Foxová a Slovinec Peter Kauzer. Praha 14:05 11. června 2022

Prskavec, který pohárový závod v Praze ovládl už čtyřikrát a je dvojnásobným mistrem světa, chyboval na sedmnácté brance. S dvousekundovou penalizací ztratil na nejrychlejšího a čistě jedoucího Kauzera 2,03 sekundy. Domácí favorit v Troji prohrál ještě s Italem Giovannim De Gennarem a Švýcarem Martinem Dougoudem.

Nejlepší kajakář světa špatně zareagoval na vyšší hladinu vody v trati, která se změnila mezi semifinále a finále.

„O tom válci v půlce vím, že za téhle vody je vždycky větší a měl by mě líp chytnout. Tak jsem před ním nezpomaloval, najel jsem plnou rychlostí a nechytl mě. Ztratil jsem docela dost času i sil, pak jsem věděl, že to musím někde nahnat, zkusil jsem to na (brankách) 17-18-19. Myslím, že se mi to povedlo, bohužel jsem hned tu první plácnul, nevešel jsem se pod ni, a tím byl konec nadějí,“ popisoval Prskavec.

Počínaje mistrovstvím světa 2013 získával na velkých mezinárodních závodech v Troji medaile, ať už to bylo mistrovství Evropy nebo Světový pohár. Dnes tato série skončila.

„Malinko mě to mrzí kvůli divákům a fanouškům. Bylo to tu krásné, zase po dvou letech pořádný závod v Troji a mě moc mrzí, že jsem jim to nemohl vrátit za to fandění. Ale jednou to muselo přijít a já se příští rok zase zkusím o trochu líp připravit a být zase lepší,“ dodal Prskavec.

Fišerová pátá

Fišerová v kategorii K1 letos mezi dospělými debutuje a v pátek byla nečekaně nejrychlejší v kvalifikaci. V Troji bude útočit na medaile i v neděli na kánoi a v extrémním slalomu. Za Foxovou, jež zlatem oslavila dnešní 28. narozeniny, zaostala s dvěma trestnými sekundami o 3,18 vteřiny. Foxová byla také jednou penalizována za dotyk branky.

I Galušková měla jeden ‚šťouch‘, ale časem na nejrychlejší nestačila a mezi deseti finalistkami byla devátá. Barbora Valíková obsadila v semifinále 23. příčku.

V neděli budou na trojském kanálu závodit kategorie C1. Na kánoi se představí opět Fišerová i sestry Martina a Gabriela Satkovy, v mužském semifinále jsou obhájce pražského pohárového zlata Lukáš Rohan a Václav Chaloupka s Vojtěchem Hegerem.

Světový pohár bude za týden pokračovat v Krakově.

Úvodní závod SP ve vodním slalomu v Praze: Muži: K1: 1. Kauzer (Slovin.) 95,54 (0 trest. sekund), 2. De Gennaro (It.) -0,95 (2), 3. Dougoud (Švýc.) -1,74 (0), 4. Prskavec -2,03 (2), ...v semifinále 14. Přindiš, 22. Tunka (všichni ČR). Ženy: K1: 1. Foxová (Austr.) 103,91 (2), 2. Liliková (Něm.) -0,89 (2), 3. Prigentová (Fr.) -1,42 (0), ... 5. Fišerová -3,18 (2), 9. A. Galušková -9,67 (2), v semifinále 23. Valíková (všechny ČR).