Z Česka se stala kajakářská velmoc. ‚Největší roli hrají zkušenosti,‘ říká bývalý reprezentant Vondra

Od roku 2010, kdy se stal Vavřinec Hradilek senzačně vicemistrem světa, získávají čeští kajakáři pravidelně rok co rok na vrcholné mezinárodní akci vždy alespoň jednu medaili. Přitom je ve vodním slalomu právě kategorie kajakářů konkurencí i počtem závodníků tou suverénně nejnabitější. Praha 14:28 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš je jedním z největších jmen současného vodního slalomu | Foto: Iva Roháčková

„Myslím, že to jde v jistých vlnách. Nyní jsme na vlně, kdy se u nás sešlo několik mladých kluků, co od malička dřeli, a nyní jsou na špičce,“ říká k úspěšné generaci českých kajakářů bývalý reprezentant a účastník mistrovství světa v roce 2013 Jan Vondra.

„Kluci, kteří dnes v týmu jsou, mají za sebou strašně moc práce, odpádlováno strašně hodin a byli pod kvalitním trenérským vedením. Pak z toho jsou takoví skvělí závodníci,“ dodává.

Prskavec je v kategorii K1 jedenáctinásobným mistrem Evropy a čtyřnásobným mistrem světa v individuálním závodě i v hlídkách. K tomu v kajaku přidal i čtyři zlaté olympijské medaile. I Přindiš je ověšený úspěchy - devět titulů mistra Evropy a dva triumfy na mistrovství světa, včetně individuálního titulu z letošního šampionátu v Augsburgu.

Přitom ještě před takovými patnácti lety se čeští kajakáři probojovali ve světové konkurenci do elitní desítky jen výjimečně.

„Začíná se ukazovat, že nejvíce vyhrávají zkušenosti. Mezi světovou špičkou jsou spíše starší závodníci, je vidět, že těží ze zkušeností a stability jízdy. A pak ti mladí, kteří mají extrémní styly, nejsou schopni své jízdy pravidelně opakovat,“ zmiňuje Jan Vondra faktor zkušeností.

Například Jiřímu Prskavcovi je 29, Vítu Přindišovi 33 a takový Slovec Peter Kauzer, který se stále řadí mezi pět nejlepších kajakářů světa, oslaví příští rok už čtyřicítku.

Přesto by se mohlo zdát, že jsou i výjimky - například mistrovi světa i Evropy do 23 let Jakubovi Krejčímu je teprve 20 let a dalo by se tak předpokládat, že má světovou špičku na dosah. Jak ale potvrzuje Jan Vondra, je to právě nedostatek zkušeností, který ho stále brzdí v porovnání s těmi absolutně nejlepšími.

„Zrovna u Kuby Krejčího řešíme účast na seniorských akcích, kde se velice projevuje ta nevyzávoděnost. Když nastoupí do finále velkého závodu, stále jsou tam nějaké bloky v hlavě a on sám cítí, že není tak suverénní a je pro něj těžší to finále zajet, než když závodí na úrovni do 23 let,“ vysvětluje Vondra, který je Krejčího osobním koučem.