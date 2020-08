Smrt v rodině, nález rakovinotvorných buněk. Kudějová překonala životní problémy a jede do Tokia

„Měla jsem trochu horší roky. Stala se spousta věcí v mém osobním životě, takže to bylo těžké. Vždycky, když už jsem si říkala, že to bude dobré, tak se zase něco stalo,“ vypráví pro Radiožurnál Kudějová.

„Umřela mi babička a poté asi po měsíci Tomášovi děda a posléze i jeho babička. To byl asi nejhorší rok,“ líčí vodní slalomářka.

K tomu s přítelem Tomášem řešila i své zdravotní problémy.

„Po olympiádě v Riu jsem zjistila, že mám rakovinotvorné buňky. Musela jsem jít na operaci. V té době jsem měla hodně špatné sportovní výsledky, byla jsem z toho úplně vyřízená. Brala jsem, že když se stane něco takového, tak by se to člověku mohlo vrátit v něčem jiném, že by se jinde dařilo. To se ale nedělo ani na vodě,“ popisuje.

Častokrát uvízla v semifinále a medaili z vrcholné mezinárodní akce získala naposledy na zlatém mistrovství světa před pěti lety.

Pomoc psycholožky

Přičíst se může ještě neobhájenou diplomovou práci na vysoké škole. Ale teď už snad zas bude líp. V říjnu se bude Kateřina Kudějová vdávat a její výkony se i díky spolupráci se sportovní psycholožkou zlepšují.

„Myslím si, že jsem se teď dala dohromady. Pomohla mi i psycholožka tím, že si o tom povídáme. Také jsem přišla na věci, které mi pomáhají. Umím se uklidnit a vím, s čím jít do závodu,“ líčí.

Snad to kajakářka Kateřina Kudějová prokáže i za rok na olympijských hrách.