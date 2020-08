Olympiáda mu kvůli přísným kritériím uniká. ‚Patřím do špičky, on je extratřída,‘ přeje Prskavcovi Přindiš

Má na to získat olympijskou medaili, na olympiádě ale dost možná nikdy startovat nebude. Vodní slalomář Vít Přindiš doplácí na tvrdá kvalifikační kritéria, která pustí pod pět kruhů v každé kategorii maximálně jediného závodníka z jedné země. A v konkurenci Jiřího Prskavce a Vavřince Hradilka je tohle pro české kajakáře kruté pravidlo. Praha 16:47 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš na mistrovství světa | Foto: Martin Hladík | Zdroj: www.kanoe.cz

Vyhrál mistrovství Evropy, pět závodů Světového poháru, včetně toho pražského, a jednou i celý seriál. K tomu je vicemistrem světa i Evropy. Při mezinárodních závodech nosil startovní číslo jedna určené nejlepšímu kajakáři světového žebříčku.

Jenže na účast na olympijských hrách je to málo. Když se o ni bojovalo před Riem i teď před Tokiem, podlehl aktuálnímu nejlepšímu slalomáři planety Jiřímu Prskavcovi.

„Beru to přesně takhle, že Jířa je aktuálně nejlepší kajakář nejen u nás, ale i na světě. Dokázal to loni, dokazuje to několik posledních sezon. Já je měl také skvělé. Myslím, že patřím do užší světové špičky, ale Jířa předvedl, že je zkrátka extratřída,“ popsal Radiožurnálu Přindiš.

Je tedy možné, že se jednatřicetiletý kajakář narodil do špatné doby? „Neberu to tak,“ směje se Přindiš. „Kdybych nezávodil s těmi nejlepšími na světě, nevím, jestli bych dokázal vyhrát ty závody nebo být světová jednička.

Olympiádu v Paříži nevylučuje

„Oslavovat průměrnost, když není konkurence, to nepřináší člověku takové zadostiučinění. Jsem rád, když dokážu jezdit konkurenceschopně u nás i ve světě, to je ten hlavní cíl. Zatím mi to jde a docela mě to baví,“ doplňuje.

A tak Vít Přindiš nevylučuje, že ještě zkusí zabojovat o olympijskou Paříž 2024, i když v době her mu bude už 35 let. A i kdyby se to nepovedlo…

„Život není jen o sportu. Budu ho, když pánbůh dá, ještě pár let provozovat. Letos se mi ale podařilo založit rodinu, mám nádhernou dceru. Budu se ženit, a to je pro mne skvělé,“ usmívá se jeden z nejlepších vodních slalomářů světa, ale možná nikdy ne olympionik Vít Přindiš.