Finálová účast je pro mě úspěch, říká kanoista Chaloupka. Titul mistra světa neobhájil, dojel devátý

Kanoista Václav Chaloupka titul mistra světa ve vodním slalomu neobhájil. Finálová jízda se mu na šampionátu v německém Augsburgu nepovedla, obsadil devátou příčku, když na vítězného Němce Siderise Tasiadise ztratil přes šest sekund. Český reprezentant po závodě poskytl Radiožurnálu rozhovor. Augsburg (Německo) 19:08 31. července 2022

Jak hodnotíte svou finálovou jízdu?

S jízdou spokojený nejsem. V druhé půlce mi trochu došly síly a z toho se kupily technické chyby. Jak jsem jel osmnáctou bránu na esíčko z druhé strany, to plán samozřejmě nebyl. Přiznám, že dole už jsem byl trochu kožený. Mrzí mě to, mířil jsem výš.

Na to že šlo o finále mezi nejlepšími na světě, chyb se obecně mezi kanoisty i kanoistkami nakupilo docela hodně. Byla trať opravdu jedna z těch nejtěžších, které jste za poslední dobu jeli?

Myslím, že ano. Stejně jako všechny v Augsburgu byla především fyzicky náročná, kombinace byly také dost silové a trochu vám v nich musela vyjít voda. V opačném případě to člověk musí zachraňovat a to stojí spoustu sil. Během těch sto vteřin vám voda nevyjde vždy, takže bojovali všichni.

Jsem ale rád, že jsem to finále vůbec jel. Bylo nás tam osm lidí ze světové desítky, jsem hrozně rád, že jsem toho mohl být součástí. Z mého pohledu mě jen mrzí, že jsem nejel lépe.

Někdo si může říkat, že obhájce zlata dojel „až“ devátý. Berete ale v té nabité konkurenci jako účast samotnou finálovou účast?

Ano, protože příprava byla všelijaká, řešil jsem zdravotní problémy a hodně jsem pochyboval, že mám dostatečně natrénováno. Z toho, že jsem ujel finále a měl skvělou semifinálovou jízdu, mám velkou radost a je to zase určité povzbuzení. Změním některé věci v přípravě, aby na tom zdraví bylo líp, a těším se na příští roky.

Co se s vámi po zdravotní stránce dělo?

Řešil jsem bolest v krku, která se mi pořád vracela, a nevěděl jsem, jak se jí zbavit. Musel jsem trochu změnit trénink a neodtrénoval jsem toho tolik. Teď už ale víme, co se děje a jak to podchytit, abych zimu mohl odtrénovat celou a neodpadával tak jako nyní.

Co uděláte jinak?

Chci do toho dát trochu větší systém a rozhodně musím víc zapracovat na regeneraci. Na tu jsem trochu kašlal, myslel jsem, že když budu dobře spát a dobře jíst, bude to stačit. Dával jsem si ale takové tréninkové dávky, že tělo se pak ozvalo. Musím tělo trochu něco vracet, ždímal jsem ho posledních šest let. Myslel jsem si, že regenerovat budu muset až ve třiceti, ale očividně musím začít trochu dřív.

Jaký vlastně byl váš rok mistra světa?

Byl krásný, moc jsem si to užil. Nikdo mi to už nevezme, byla to čest. Budu dělat maximum pro to, aby se to ještě jednou zopakovalo.