Vodní slalomáři na mistrovství světa zabojují o medaile. ‚Úspěch tady je úplně nejvíc,‘ hlásí Rohan

Na mistrovství světa vodních slalomářů se začnou rozdávat medaile v olympijských kategoriích. Bojovat o ně v britském Lee Valley budou kanoisti a kanoistky. A čistě po sportovní stránce to můžou být nejhodnotnější medaile na příští čtyři roky. Lee Valley 11:11 22. září 2023

Lukáš Rohan během závodu na mistrovství světa v Lee Valley | Foto: www.kanoe.cz, Barbora Reichová

„Podle mě, ale myslím si, že i objektivně, je tohle ten největší a nejlépe obsazený závod, který vodní slalom nabízí. Takže úspěch tady na mistrovství světa před olympiádou je podle mě ze sportovního hlediska to úplně nejvíc. Více než titulu mistra světa rok před olympijskými hrami nejde dosáhnout,“ říká kanoista Lukáš Rohan a nemůžete ho podezírat, že by si lidově řečeno čechral vlastní peří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští vodní slalomáři zabojují o medaile z mistrovství světa

Osmadvacetiletý rodák z Mělníka totiž zatím z individuálních závodů na mistrovství světa medaili nemá, naopak získal stříbro na olympiádě. Jenže do Tokia směl z každé země jen jeden závodník na kategorii, zatímco teď jsou na šampionátu po třech.

„Tak jsem to přesně myslel. Měli by tu být ti tři nejlepší za stát, všichni jsou na to dobře připravení a dávají tomu největší váhu,“ tvrdí Rohan. Zároveň už se totiž jezdí o účast na olympiádě v Paříži.

Specialistou na poslední šampionáty před olympijskými hrami je kajakář Jiří Prskavec, který získal světové zlato v Londýně v roce 2015 i v Seu o čtyři roky později. „Strašně tu chci uspět, chci tady vyhrát a to většinou mám až s tím odstupem od předchozí olympiády. Myslím si, že je to spíš mentálním nastavením, než fyzičkou,“ říká Prskavec, který je ale ve své doplňkové kanoi jediným z Čechů, který uvíznul v kvalifikaci.

A tak bude v pátek jen sledovat Lukáše Rohana, Václava Chaloupku, Terezy Kneblovou s Fišerovou a Gabrielu Satkovou v semifinále a snad i v následném finále mistrovství světa.