Prskavec se chce v nové sezoně soustředit stejně na kajak i kanoi. Po horské přípravě míří do Austrálie

Na začátku roku nabíral fyzickou kondici na lyžích v italském Livignu a teď už je druhý týden na opačné straně zeměkoule. Olympijský vítěz z Tokia, vodní slalomář Jiří Prskavec, se chystá na novou sezónu tradičně v Austrálii. Canberra 20:34 5. února 2025

„V Livignu bylo minus dvacet a já jsem týden na to už byl v plus třiačtyřiceti stupních v Austrálii, ten teplotní šok byl opravdu velký. Bylo to asi největší změna, kterou jsem kdy zažil. Šedesát stupňů no,“ přiznává vodní slalomář Jiří Prskavec.

Běžky a sjezdovky už vyměnil za kajak a kanoi a Itálii za Austrálii, která se pro olympijského šampiona už stala doslova druhým domovem. Za posledních patnáct let tam na zimní soustředění necestoval jen dvakrát, když to během koronavirové pandemie ani nešlo.

„Většinou tady strávím bych řekl v průměru tak dva měsíce, takže už nějaký ten rok jsem tady žil,“ vysvětluje zlatý medailista z olympiády v Tokiu. I proto s sebou do Austrálie vzal manželku i oba syny.

„Prostě se tady snažím žít úplně normálně, stejně jako bychom žili doma. Dneska jsem přihlásili staršího syna do školy, takže bude měsíc chodit do australské školy. Je to takový běžný život. Jako žijeme doma, tak se snažíme úplně stejně žít tady,“ popisuje Prskavec.

V Austrálii ale rozhodně nezahálí, chystá se na další sezonu. Jejím vrcholem bude mistrovství světa ve vodním slalomu právě na předměstí Sydney v Penrithu.

„Je to ještě o důvod víc proč jsem jet, i když bychom tuhle destinaci asi volili i tak. Ale já v tuhle chvíli trénuji hlavně na nominační závody, které ještě musím absolvovat předtím, než vůbec budu moct o nějakém mistrovství světa přemýšlet,“ nechce Prskavec předbíhat.

O složení české reprezentace se rozhodne na přelomu dubna a května ve čtyřech závodech na Trnávce a v Troji. Sezona pak začne evropským šampionátem v Paříži a zakončí ji už zmiňované říjnové mistrovství světa v Penrithu.

„Mám tady spoustu známých, vlastně i Čechů, kteří do Austrálie emigrovali, takže si myslím, že i ta fanouškovská základna tady bude poměrně velká. Náš dobrý kamarád vede český Sokol v Sydney, takže předpokládám, že po Australanech tady bude nejvíc Čechů a strašně rád bych se sem na ty závody podíval,“ těší se Prskavec.

Startovat by chtěl Prskavec v obou kategoriích. Soupeře hodlá trápit jak v kajaku, tak i kanoi.

„Od letošního roku bych byl rád, kdyby to bylo fifty-fifty a už jsem neupřednostňoval jenom kajak a soustředil se i na kanoi. Doufám, že na obou kategoriích strávím stejně závodů. Stejně to mám i s tréninkem a i s tím, jak mě to baví,“ říká vodní slalomář Prskavec, který se na novou sezónu chystá v Austrálii.