Nasedl jsem na super vodu a držel to až do cíle, říká kajakář Prskavec po triumfu v Tacenu

První Prskavec, druhý Přindiš. Ve Světovém poháru vodních slalomářů je to v poslední době mezi kajakáři poměrně monotónní. Tentokrát české duo ovládlo závod ve slovinském Tacenu a bylo to ve stejném pořadí jako před týdnem v Praze. Přestože berou Češi zlato a stříbro, začátek závodu prožili každý úplně jinak. Tacen (Slovinsko) 17:14 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým kajakářům se ve Slovinsku zadařilo stejně jako v Praze. Zvítězil Jiří Prskavec před Vítem Přindišem | Zdroj: Profimedia

„Mezi brankou jedna a dva mi to poprvé za všechny semifinále a finále jelo. V tu chvíli jsem si řekl, že jsem nasedl na super vodu, a pak jsem se to snažil udržet až do cíle,“ říká vítěz a úřadující olympijský šampion Jiří Prskavec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si kajakáře Jiřího Prskavce a Víta Přindiše po úspěšných závodech v Tacenu

Jeho náskok v cíli ale zdaleka nemusel být tak velký.

„Tacenská trať taková je, člověk sedne na super vodu a je schopen vyhrát s tak velkým rozdílem. Nebo to od začátku nejde a je strašně těžké to překonat. Těch pět vteřin bych bral hodně s rezervou,“ uznává Prskavec.

Do kanálu v Tacenu kajakáři se svojí lodí doslova skočí, následují peřeje a první branka.

‚Chtěl jsem vystoupit z lodi‘

V místě, kde Prskavec pod sebou cítil, že má závod dobře rozjetý, Vít Přindiš jel celou cestu s myšlenkou, jestli se do první branky vůbec vešel. Podle prvních výsledků dostal padesátisekundovou penalizaci, a tím pádem by na medaili mohl zapomenout.

„Úplně jednoduše jsem chtěl vystoupit z lodi a jít pryč. Byl to nejhorší možný začátek, který jsem si mohl přát. Ve finále jsem první branku projel těsně, druhou jsem šťouchnul, takže v cíli jsem byl samozřejmě smutný, že tam byla 54 sekund ztráta na Jířu. Když jsem vyšel schody na kontrolu lodi, tak už mi ostatní závodníci hlásili, že penalizace je pryč a jsem druhý, což mě překvapilo. Jinak Jířa zase předvedl krásnou jízdu,“ popsal Přindiš.

Čeští kajakáři navázali v Tacenu na úspěchy z Prahy. Závod vyhrál Prskavec, Přindiš byl druhý Číst článek

A tak jsou Prskavec a Přindiš zase na prvních dvou příčkách. Stejně jako v Praze.

„Společně s Italem Giovannim De Gennarem tam pořád držíme přední pozice a doufejme, že to tak bude pokračovat. Ještě nás čekají Evropské hry v Krakově, potom nám první polovina sezony končí. Pak to uzavřeme a musíme znovu trénovat na další půlku sezony, kdy nás čeká mistrovství světa v Londýně, kde pojedeme o olympijské místenky,“ vyhlíží Prskavec.

I přesto, že Prskavec s Přindišem byli podruhé na zlaté a stříbrné příčce, jedno je jasné. Česko nemůže mít za rok dva olympijské medailisty z této disciplíny. Do Paříže se totiž podle přísných pravidel může dostat z každé země jen jeden.