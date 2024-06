Kajakář Krejčí obsadil na závodě Světového poháru v Praze třetí místo, nejlepší Češkou byla šestá Galušková

Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí na domácím Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze. Dvaadvacetiletý český reprezentant zvládl finálovou jízdu čistě a ztratil 2,28 sekundy na vítězného Itala Giovanniho De Gennara. Od druhého Poláka Mateusze Polaczyka dělilo Krejčího jen sedm setin. V ženském závodě byla nejlepší Češkou šestá Antonie Galušková. Vyhrála dvacetiletá Francouzka Emma Vuittonová. Praha 18:38 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Jakub Krejčí v závodě Světového poháru v Lublani | Zdroj: Profimedia

Zatímco Krejčí v Praze zlepšil loňské sedmé místo a radoval se z první medaile ve Světovém poháru, jeho zkušenější reprezentační kolegové ve finále chyběli. Mistr světa z roku 2022 Vít Přindiš obsadil v kvalifikaci se čtyřmi trestnými sekundami 15. příčku. Olympijský šampion Jiří Prskavec dostal v kvalifikaci dodatečně padesátisekundovou penalizaci za neprojetí třinácté branky a propadl se až na 55. místo.

Už po průjezdu cílem Prskavec figuroval na nepostupové 12. příčce a stejně jako na mistrovství Evropy v Tacenu se nedostal do boje o medaile. "Je to moje premiéra, kdy se tady nepředstavím ve finále. Ještě se mi to nestalo," litoval v rozhovoru pro Českou televizi Prskavec, jenž v Praze závod Světového poháru pětkrát vyhrál. Dnes jel z plného tréninku, který směřuje k olympijským hrám v Paříži.

Ve finále kajakářek měly české barvy trojnásobné zastoupení. Olympionička Galušková startovala v tomto ročníku SP poprvé a potvrdila pozici české jedničky. O lepší výsledek ji připravila chyba na dvanácté brance, se dvěma trestnými sekundami ztratila na vítězku 1,23 sekundy. Gabriela Satková, jejíž hlavní disciplínou je kánoe, obsadila osmou příčku. Kateřina Beková skončila desátá.

Bronz na domácím svěťáku. Kajakář Jakub Krejčí vybojoval v Troji třetí místo.



Vuittonová se radovala ze životního úspěchu. Nechala za sebou o 17 setin sekundy australskou hvězdu Jessicu Foxovou, která doplatila na čtyři trestné sekundy za dva doteky branek. Čtyři trestné sekundy měla i bronzová Němka Ricarda Funková.