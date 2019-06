Je to hodně pravděpodobné: o víkendu se budeme moct znovu radovat z medailí českých sportovců ze Světového poháru. Už v pátek totiž v Londýně začnou závody vodních slalomářů a aspoň některý z Čechů se podívá na stupně vítězů skoro pokaždé. Areál Lee Valley jim navíc v minulosti už několikrát přál. Londýn 10:28 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vavřinec Hradilek. | Foto: Martin Hladík | Zdroj: kanoe.cz

Právě tady v londýnském kanále se ze šikovného vodáka, kterého ale mimo slalomářské kanály znal málokdo, zrodila hvězda českého sportu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zpátky na místě činu. Hradilka čeká Světový pohár na kanále, kde vybojoval olympijskou medaili

„Skvělý zážitek. A ani mi to ještě asi nedojde. Vždycky jsem si představoval, že kdybych vyhrál olympijskou medaili, byl bych trochu měkčí,“ říkal tehdy Hradilek.

Teď po sedmi letech je to zase všechno trochu jinak. Dvaatřicetiletý Vavřinec Hradilek přemýšlí o tom, že už nemusí profesionálně závodit moc dlouho, ostatně v minulých dvou sezonách se ani nedostal do reprezentace. O to radši je, že se mu to povedlo teď, když se Londýn po čtyřech letech vrátil do programu mezinárodních závodů.

„Samozřejmě jsem vždycky rád, když jsem v Londýně. Ten kanál je těžký a baví mě to na něm,“ hlásí přímo z Londýna po jednom z posledních tréninků. Nostalgie a vzpomínky na jeden ze životních závodů ho ale v dějišti předminulé olympiády nedostihly.

„Ani ne, nijak to na mě nedolehlo. Když jsme byli ve městě na procházce a mladší ročníky se mě ptaly, kde byla vesnice, kde byl stadion, tak bylo hezké povyprávět, ale jinak nemám nějaké dojemné vzpomínky,“ říká Hradilek.

Ale třeba to bude právě oblíbený kanál, ve kterém Vavřinec Hradilek vyloví první velkou mezinárodní medaili od bronzu z pražského Světového poháru v roce 2016.

„Ty závody budou náročné, ale mám pocit, že by tu z mé strany mohl padnout nějaký dobrý výsledek,“ říká Hradilek.

Pokoušet se o něj budou i další čeští reprezentanti, kterým už se v Londýně dřív dařilo. Vít Přindiš se tady poprvé ve Světovém poháru dostal na stupně vítězů, Jiří Prskavec se tu stal mistrem světa.