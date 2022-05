„Nejvíc jsem si na to vzpomněl asi včera, když začalo strašně pršet, protože přesně takové to tenkrát bylo,“ usmívá se Jiří Prskavec, který si ale moc dobře vybavuje i tamní závod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tahle trať bude vždycky speciální, říká Prskavec před bojem o medaili v Liptovském Mikuláši

Vyhrál ho o jedinou setinu před Vavřincem Hradilkem a navíc si zajistil účast na své první olympiádě v Riu.

„Ty vzpomínky jsou krásné a účast na olympiádě pro mě znamenala strašně moc. Tahle trať bude vždycky nějakým způsobem speciální,“ říká Radiožurnálu Prskavec.

Ona je speciální i svým charakterem. V posledních letech totiž většinu velkých akcí jezdí vodní slalomáři na kanálech s plastovými překážkami, u kterých se voda chová víceméně pořád stejně. Platí to v Londýně, Riu, Tokiu, Markleebergu i Praze, kde Češi nejvíc trénují.

‚Je čas jít dál.‘ Vodní slalomářka Minařík Kudějová ukončila kariéru. Věnuje se daním a plánuje rodinu Číst článek

Ale v Liptovském Mikuláši najdeme bariéry kamenité, které jsou víc nevyzpytatelné a někdy i záludné.

„Všichni říkají, že na to, aby člověk zajížděl v Liptovském Mikuláši nebo v Seu, si musí odjezdit dostatečné množství závodů a načerpat zkušenosti. Tak možná už se do toho dostávám,“ usmívá se Prskavec.

„Jsou to takové starší kanály, ale je správně, že na nich můžeme pořád jezdit a nejezdit jen na umělých korytech s plastovými překážkami. Je to pro nás hlavně ve velkých závodech výhodnější, protože se to tolik nemění a není tam taková náhodovost, ale odsud pocházíme a bylo by špatně to opustit,“ dodává.

Mimochodem, zmiňovaný kanál ve španělském Seu vyprojektoval stejně jako ten v Liptovském Mikuláši Ondrej Cibák a Jiří Prskavec se v něm pro změnu stal mistrem světa.