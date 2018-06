Zlato a závěr kariéry. ‚Vždycky jsme chtěli končit na vrcholu,‘ říkají zlatí deblkanoisté

První velké zlato si nechali až do posledního závodu kariéry. Vodní slalomáři Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem vyhráli v pražské Troji mistrovství Evropy kategorii deblkanoistů, která po tomto šampionátu zaniká. Ve finále porazili všechny soupeře včetně bronzových kolegů z reprezentace Ondřeje Karlovského a Jakuba Jáněho, o chvíli později poskytli Radiožurnálu rozhovor. Praha 15:10 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Šindler a Jonáš Kašpar po svém posledním závodě v kariéře | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Pánové, je to pro vás zlato z mistrovství Evropy největší úspěch kariéry?

Jonáš Kašpar: Nevím, jestli největší. Na seniorskou medaili jsme čekali fakt dlouho, i když se nám povedla minulý rok, ale titul je titul. Na druhou stranu velký sen byl vždycky olympiáda, takže jsme si velký sen jsme si splnili už před dvěma lety, i když s hořkým koncem.

Vodní slalomáři Přindiš a Prskavec skončili na domácím ME těsně pod vrcholem, deblkanoe mají zlato a bronz Číst článek

Věděli jste, že to bude váš poslední závod v kariéře. Jak jste to prožívali?

Marek Šindler: Chtěli jsme do toho závodu dát všechno a myslím, že se nám to povedlo. Nic lepšího jsme si nemohli přát, vyšlo to podle plánu, vždycky jsme chtěli končit na vrcholu. Bohužel jsme skončili trošku dřív, než jsme chtěli, ale tento bod plánu vyšel.

Jak vám bylo, když jste slyšeli pražské příznivce?

MŠ: Než jsme vystartovali, musel jsem se hodně soustředit a koncentrovat, protože se mi to dostávalo do hlavy. Věděl jsem, že si to nesmím připustit. Když jsme vystartovali, dostali jsme se do závodního módu a jelo se skvěle. Diváci nás hnali dopředu a to bylo fakt super.

Už se vám dostávají do hlavy myšlenky, že tohle je opravdu konec?

JK: Je to blbé, když jsme celou dobu říkali, že si to nepřipouštíme a soustředíme se na závod. Teď už je po něm, ale je to pár chvil a já si užívám, že jsme vyhráli a jsme mistři Evropy. Doufám, že tyhle pocity ani nepřijdou, protože končíme pozitivně a to je hodně důležité.

Dojde i na slzy?

JK: Teď se snažím, aby nedošlo. Nevím. Umírání té kategorie bylo hrozně dlouhé a spoustu věcí jsme měli šanci si vyřešit. Vnitřně, mezi sebou i s novinářskou obcí. Doufám, že všechno máme za sebou a teď budeme pokračovat normálním životem.

Deblkánoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler z Dukly Brandýs nad Labem se na svém posledním šampionátu stali mistry Evropy. Po tomto závodě v Praze-Troji končí se svojí kariérou a to ideálně na vrcholu. pic.twitter.com/ZoxvgWCZ2G — ASC Dukla (@ASCDukla) 2 June 2018