‚Úspěchy se neomrzí.‘ Mistr Evropy Prskavec už myslí na Tokio, Satková si užívá životní výsledek

Čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy dokonale využili domácího prostředí. V pražské Troji získali zlato v obou nedělních kategoriích. Mezi kajakáři uspěl Jiří Prskavec, mezi kanoistkami Gabriela Satková a Tereza Fišerová navíc přidala stříbro. Oba čerství šampioni se svěřili Radiožurnálu bezprostředně po závodu se svými dojmy. Praha 17:01 19. září 2020 Jiří Prskavec | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Jiří Prskavec získal už svůj čtvrtý titul mistra Evropy. Navíc je i dvojnásobným mistrem světa a olympijským medailistou.

„Úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že se mi v této složité sezoně podařilo uspět i na tom jediném opravdu velkém závodě, navíc doma. Moc si toho vážím,“ řekl Jiří Prskavec.

V sezoně ovlivněné koronavirem vyhrál sedm z osmi závodů. „Doufám, že příští rok vyladím formu i na ten jeden nejdůležitější závod,“ podotkl český kajakář s odkazem na odložené olympijské hry v Tokiu.

Do pražské Troje mohlo jen tisíc diváků, ale i tak byla kulisa vynikající. „Není to samozřejmě takový dav, jaký tu bývá normálně, ale o to víc se možná fanoušci snažili. Moc mi pomohli, hlavně v poslední části tratě,“ dodal.

Na olympiádu jede Fišerová

Gabriela Satková dosáhla už v osmnácti letech na úspěch, na který jiní sportovci čekají celý život. „Jsem úplně nadšená, prožívám tolik emocí. Navíc před domácím publikem, mám tady i rodinu,“ zářila v cíli talentovaná kanoistka.

„Pro mě je tohle jeden velký sen. Další cíle si ale dopředu neplánuji, užívám si každý moment a co přijde v budoucnu, na to si počkáme.“

Účast na olympijských hrách jí nicméně unikla. Letenku do Tokia si i druhým místem zajistila současná česká jednička Tereza Fišerová.

„Jestli má někdo reprezentovat Českou republiku na olympijských hrách, tak by to měl být někdo se zkušenostmi, kdo je silný závodník a má pevné nervy. To přesně Terka Fišerová je a moc jí to přeju. A jsem také ráda, že to byl mezi námi dobrý souboj a že se ukázalo, že jsme obě dobré. Ale ona byla lepší a zaslouží si to,“ dodala Satková.