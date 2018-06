Dvě české medaile. Přindiš na mistrovství Evropy překonal problémy se zády, Prskavec výkon otce

Jiří Prskavec:

Pro vás je to z ME už několikátá medaile, máte tři zlata a teď už třetí bronz.

Je to moje šestá medaile z mistrovství Evropy a druhá z vrcholné akce doma, což je nádherné. Ale asi budu muset uspořádat ještě jeden závod, abych se dočkal vítězství.

Takže už vám bronz nestačí?

Stačí. Jsem rád, že jsem dokázal jet přesně to, co jsem chtěl. Bohužel zase přišel lehký dotyk, jako na posledních asi 10 finálových závodech. Od olympiády se to se mnou táhne, snad jsem nesjel finále čistě. Dneska jsem si myslel, že čistě jedu, a až dole jsem viděl, že sem se mírně dotkl. Možná se to už lepší a letos to aspoň jednou zvládnu.

Svého otce jste dokázal překonat v řadě aspektů, ale říkal jste, že doma na ME drže prvenství on. Vy jste nestartoval, on byl čtvrtý. V čem ho teď budete ještě muset porazit?

Doufám, že kolem vody už v ničem, ale je ještě spousta věcí, které dodnes umí mnohem líp než já.

„Třeba mít tak úspěšného syna,“ popichoval svého kolegu vicemistr Evropy Vít Prindiš.

Vít Přindiš:

Víte, pro vás to není zdaleka první medaile, ale doma na vrcholné akci ano. Jak vysoko ji řadíte?

I když tenhle úspěch není zlatý, tak ho řadím strašně vysoko, protože jsem doma před tímhle publikem dokázal zajet skvělý výsledek.

Měl jste velké potíže se zády. Projevily se?

Naštěstí záda poslední týden drží, co se ta akutní blokáda uvolnila. Dneska jsem asi třikrát cvičil a snažil jsem se být ve formě. Při jízdě jsem vůbec nepociťoval, že by mě to zlobilo, takže super.

Jste úřadujícím vítězem SP a vicemistrem světa. Cítil jste nějaký tlak?

Popravdě ani ne. Už jsem tu pár závodů jel. Už jsem tu startoval i z poslední pozice, kdy jsem slyšel, že Jířa nebo někdo jiný zajel skvěle. Byl jsem v dobré pozici, neslyšel jsem, že by nikdo extra zajel. Ve finále jsem jel dobrou jízdu a necítil jsem se tak pod tlakem, jako třeba v semifinále. Tam jsem byl nervóznější.

