‚Chuť a hlad tam je.‘ Hradilek se po točení filmu a letech mimo reprezentaci vrátil na vrcholnou akci

Od stříbrné olympijské medaile na hrách v Londýně v roce 2012 toho kajakář Vavřinec Hradilek zažil hodně. Kromě úspěchů na mistrovství světa nebo Evropy si také třeba stihl zahrát hlavní roli ve filmu. Pak dvakrát neúspěšně bojoval o místo v reprezentaci, do které se vrací na právě probíhajícím evropském šampionátu ve francouzském Pau. Pau 11:01 31. května 2019

„Na vnější svět to působí tak, jakože jsem nezávodil, že jsem se tomu nevěnoval, ale spoustu věcí jsem si srovnal a posunulo mě to dál nejenom v závodním a sportovním světě. Samozřejmě také v osobním životě, což si myslím, že je důležité. Na závod se hrozně těším,“ řekl Radiožurnálu kajakář Vavřinec Hradilek.

Slalomáře čeká po třech letech znovu závod na velké akci. V minulých dvou sezónách se totiž bývalý mistr světa do reprezentace nedostal.

„Je hrozně úžasné, že i když teď v posledních dvou letech dva roky nebyl v reprezentaci, tak ho to začalo bavit. Přes zimu jsem na něm cítil, že šlapal naplno a i mně pomáhalo, že jsem měl po delší době parťáka, který to hrozně chtěl, to bylo super,“ pochvaluje si další český reprezentační kajakář Vít Přindiš.

'Spousta promarněného času'

Hradilkovi během minulých dvou let bez reprezentace pomohla i trpělivost, které se naučil při natáčení filmu. V roce 2016 si totiž zahrál hlavní roli ve filmu Tenkrát v ráji.

„Natáčení je – což asi většina herců a filmařů potvrdí – spousta promarněného času, což ale nemyslím ve špatném slova smyslu. Natočit celovečerní film je velký kumšt. Je tam ale mezi jednotlivými obrazy a natáčecími dny spousta čekání. Musel jsem vydržet spoustu času, na který nejsem zvyklý. Člověk leží v karavanu a netuší, jestli přijde na plac za hodinu nebo čtyři.“

To ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek přesně ví, v kolik má být na startu. A dvaatřicetiletý kajakář tvrdí, že touha bojovat o medaile ho rozhodně neopustila.

„To jsem za ty dva roky rozhodně neztratil. Abych přijel na závod a neměl žádnou motivaci, to ne. Určitě chci uspět. Chuť a hlad tam je, ale není to, že bych byl přemotivovaný,“ dodává kajakář Vavřinec Hradilek, který po třech letech znovu závodí na mistrovství Evropy.