Olympiáda je bohužel elitářská, smutní kajakář Přindiš, že se ani jako mistr Evropy do Tokia nepodívá

Hlášení pořadatele pro vítěze závodu by klidně mohl slyšet i na olympijských hrách, schopnosti na to má, jenže neuslyší, protože ve vodním slalomu smí v Tokiu závodit za každou zemi jen jeden reprezentant na kategorii.

„Je to zase ukázka toho, že olympiáda je bohužel tak trochu elitářská. Když jsem viděl, jací lidé se tam kvalifikovali z jiných zemí, tak je nechci shazovat, ale tu zdejší trať by třeba ani nesjeli, a pojedou na hry. Mrzí mě, že tu porazím většinu kluků, co na olympiádu jedou, ale já sám se tam nedostanu,“ řekl Radiožurnálu Vít Přindiš.

Vít Přindiš *14. dubna 1989, Praha Kategorie: K1

K1 Trenér/Klub: Miloslav Říha/USK Praha

Miloslav Říha/USK Praha Největší individuální úspěchy: MS 2017 (Pau) - stříbro; celkové hodnocení SP 2017 - 1. místo (v letech 2016 a 2014 byl druhý a v roce 2018 třetí); ME 2019 (Pau) zlato, ME 2021 (Ivrea) zlato, ME 2014 (Vídeň) - stříbro, ME 2018 (Praha) - stříbro.

MS 2017 (Pau) - stříbro; celkové hodnocení SP 2017 - 1. místo (v letech 2016 a 2014 byl druhý a v roce 2018 třetí); ME 2019 (Pau) zlato, ME 2021 (Ivrea) zlato, ME 2014 (Vídeň) - stříbro, ME 2018 (Praha) - stříbro. Ocenění: 2. místo v anketě Kanoista roku 2017

I suverén loňské olympijské nominace do Tokia Jiří Prskavec byl tentokrát na Víta Přindiše krátký, skončil sedmý.

„Tady se nedají brát výsledky tohoto závodu mezi námi a jiných závodů, kde každý jedeme o to samé. V tomhle bych byl opatrný. Tím ale nechci říct, že bych na to nebyl připravený, ale kdyby se tu závodilo o olympiádu, připravil bych se jinak,“ líčí Prskavec.

Tím ale netvrdí, že by jeho parťák z pražského USK na olympiádu neměl, dost možná by se mu to povedlo, kdyby se narodil v kterékoliv jiné zemi.

„V Česku máme skvělé kajakáře a to, že na hry může jet bohužel jen jeden, je fakt a strašná škoda. Ať by tam jel Vítek, Vávra nebo někdo další, všichni bychom o nejvyšší příčky bojovali,“ říká ke zlatému z mistrovství Evropy Vítu Přindišovi a bramborovému Vavřinci Hradilkovi ten, který jako jediný z českých kajakářů bojovat bude – Jiří Prskavec.