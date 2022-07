Prskavec si na trať v Augsburgu věří, mistrovství vodních slalomářů ale ohrožuje nedostatek vody

Čeští vodní slalomáři mají za sebou první trénink po příjezdu do dějiště světového šampionátu, který začne už příští týden ve středu. Pořadatelé v německém Augsburgu se přitom potýkají s nedostatkem vody. Německá agentura SID dokonce citovala starostku města Evu Weberovou, podle které se nedá zaručit, že se bude závodit. Augsburg (Německo) 18:30 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Jiří Prskavec | Foto: Martin Ďorda - ECA Canoe Slalom European Championships

„V tuto chvíli nám zavřeli jeden tréninkový kanál, to znamená, že většina vody už teče do toho závodního. Ten je na normální úrovni, je tam maximálně o pár centimetrů méně vody. Na tréninku to moc znát nebylo,“ upřesnil pro Radiožurnál aktuální situaci olympijský vítěz a mistr světa i Evropy kajakář Jiří Prskavec.

Organizační tým šampionátu má navíc k dispozici ještě jednu variantu - ušetřit vodu z boční trati. Ta je totiž pod místní elektrárnou a slouží k rozjíždění závodníků těsně před startem.

„Mají ještě možnost uzavřít tu elektrárnu, což je celá levá část tohoto vodního díla. Ta v tuhletu chvíli ještě pár kubíku určitě bere. Řekl bych, že je to taková poslední možnost , kdyby se závod neměl uskutečnit,“ říká Prskavec.

Závodní trať tvoří úzké koryto s velkým průtokem vody. I to je jeden z důvodů, proč je oproti jiným slalomovým drahám výrazně fyzicky náročná. V přípravě na šampionát strávil český tým v Augsburgu od začátku roku několik týdenních soustředění.

„Myslím, že jsme tu odtrénovali, co jsme potřebovali. Augsburg je hodně specifický. Člověk musí mít dost síly a když tady stráví delší čas, trochu ho to pak už nebaví, protože je hodně unavený a pak mu to nejde,“ popisuje trať Prskavec.

Možná víc než kdykoliv předtím budou hrát v souboji o světové medaile zkušenosti. Na rozdíl od jiných tratí, které často mění rozestavení překážek, zůstává ta v Augsburgu od roky téměř stejná.

„Tato trať má obrovskou výhodu v tom, že se za posledních dvacet let vůbec nezměnila. Je to trochu o tom, kolik tady člověk najezdil za kariéru času. To zrovna konkrétně mně hraje do karet,“ přiznává nejlepší světový kajakář současnosti.