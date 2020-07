Prskavec, Přindiš, nebo Hradilek? Čerstvé otce čekají první závody o účast v Tokiu

Nebýt koronaviru, už by někteří z nich pádlovali v Tokiu. Místo olympijských her ale teď české vodní slalomáře čekají jen nominační závody o účast na nich. Začnou v sobotu ve středočeských Veltrusech. Pro kajakářské hvězdy Vavřince Hradilka a Víta Přindiše to budou první důležité závody od té doby, co se stali otci. Veltrusy 8:39 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec a Vít Přindiš na loňských závodech v pražské Tróji. | Foto: Martin Hladík | Zdroj: kanoe.cz

„S výchovou zatím nemám problém, ale asi to bude horší, až nám trochu povyroste,“ směje se mistr světa a táta měsíční dcery Sáry Vavřinec Hradilek.

„Bál jsem se přebalování, ale to je vlastně ta nejjednodušší věc. Nejtěžší je třeba uspávání, když se jí nechce,“ přidává se evropský šampion Vít Přindiš, který se stal v březnu otcem Amálky. „Počkej, až začne chodit,“ varuje Přindiše Jiří Prskavec, jehož syn Jiří se narodil loni v květnu.

Nejmladší ze špičkových českých kajakářů Prskavec je tak coby otec paradoxně nejzkušenější. Kolegům z reprezentace ale neradí.

„To bych si nedovolil. Myslím, že každý má na výchovu nějaký svůj názor,“ říká Prskavec.

Každý z trojice Prskavec, Hradilek, Přindiš má i odlišný styl pádlování mezi slalomovými brankami, na olympijské hry ale poletí maximálně jeden z nich.

„Když to nevyjde, tak si člověk víc uvědomí, že se svět nezbořil,“ říká Prslavec. „Já si myslím, že u mě se toho zas tolik nezmění, vždycky jsem to tak měl, že se to nezblázní,“ souhlasí s Prskavcem Vavřinec Hradilek.

Celou jejich debatu o olympijské nominaci i rodině si můžete poslechnout v novém Olympijském podcastu, který najdete například na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci mujRozhlas.