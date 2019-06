Naprosto úžasné mistrovství, zhodnotil po zisku dvou zlatých medailí evropský šampionát kajakář Přindiš

Kajakář Vít Přindiš, mistr Evropy pro rok 2019. Jak se to poslouchá?

Zní to úžasně. Doufal jsem, že někdy něco takového uslyším, ať už mistr Evropy nebo mistr světa. Jsem strašně rád, protože jsem navázal na hrozně dobrou sérii z evropských šampionátů. Před dvěma lety jsem byl pátý, loni v Troji jsem přes komplikace druhý a teď jsem v Pau – na mé teď už asi relativně oblíbené trati – vyhrál titul, takže úplně úžasný start sezony.

Od kvalifikace jste jezdil čistě… sedí vám zdejší kanál?

Trať v Pau mám rád dlouhodobě na tréninky, na závody jsem ji ale moc rád neměl. Poslední roky si ale nemůžu stěžovat, protože se mi tu hodně daří. Asi jí začnu mít rád i na závodění.

Celkově se cítím dobře, pěkně se mi jezdila nominace, jel se mi na jaře dobře i závod v Německu a skoro všechny jízdy, třeba devět z deseti, jsem jel čistě, takže jsem si udržel standard. Celkově hodnotím pozitivně, že jsem tady zajel všechny jízdy tak, jak jsem chtěl. Na finále jsem si nechal tu nejlepší, takže strašná spokojenost.

Polák Popiela, který jel ve finále jako poslední, byl na mezičasech rychlejší. Bál jste se, že budete zase druhý, třeba jako loni v Praze?

Bál. V tu chvíli už jsem byl samozřejmě spokojený, že mám medaili, ale říkal jsem si, že by bylo mnohem lepší mít konečně i titul.

Všichni, co jeli za mnou, byli na prvním mezičase lepší, protože jsem nahoře měl opravdu špatnou vodu, vůbec mi to nejelo a ztratil jsem tam klidně přes vteřinu, kterou jsem pak sjížděl.

Věděl jsem, že mě Darek (Dariusz Popiela) může ohrozit, na druhém mezičase vedl, pak mu to ale dole neklouzlo. Sledoval jsem to, nijak extra jsem se nebál, je to můj kamarád. Říkal jsem si, že když mě porazí, tak mě porazí, s tím nic neudělám. Jsem rád, že jsem nakonec ten první já.

Zlato v týmovém závodě, titul v tom individuálním. Takže asi maximální spokojenost se šampionátem?

Jasně. Všechny jízdy se podařily, ani v jedné nebyla chyba, kterou bych zavinil, nebo se mi něco přihodilo. Dva tituly jsou pro mě naprosto úžasné mistrovství.

Je to tam!Mistr Evropy a rovnou dvojnásobný!Úžasný pocit a všem vám strašně děkuji za podporu! pic.twitter.com/Gc2aWCmLwt — Vít Přindiš (@VitPrindis) June 2, 2019