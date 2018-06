'Jsem unavený, někdo by to mohl posunout dál.‘ Jiří Rohan možná už nebude organizovat akce slalomářů

„Je to životní zážitek, úplně fantastická atmosféra. Hrozně jsem se těšil,“ usmíval se pro Radiožurnál bronzový kanoista Tomáš Rak.

‚Když dojíždí Češi, věž se třese.‘ Atmosféře v Troji pomáhají i moderátoři, zvládají 7 jazyků Číst článek

Při finálových jízdách někteří fanoušci ani nemohli vidět na hladinu kanálu a dění sledovali jen přes velkoplošnou obrazovku. V Troji nebylo často slyšet vlastního slova, o skvělou atmosféru se starali nejen Češi, ale také diváci ze Slovenska, Německa, Slovinska a dalších zemí.

A spokojený může být i ředitel organizačního výboru Jiří Rohan: „Po dobu mé služby se nic zásadního nestalo,“ smál se po posledním závodě.

„Ze sportovního hlediska je hodně medailí. Dost na to, aby se mistrovství dalo brát jako úspěšné. A z organizační stránky jsem slyšel samé pozitivní ohlasy. Ale ne, že by nebylo co vylepšovat. Sám vidím, dost věcí, co by se vylepšit daly.“

Ale je možné, že u toho příště Jiří Rohan jako šéf organizátorů nebude. „Je to ve hře. První Světový pohár jsem dělal v roce 2000. Ono se to nezdá, ale už je to docela dost let. Jsem trochu unavený a někdo by to zase mohl posunout dál,“ řekl Radiožurnálu.

Na nový kanál se vykupují pozemky

Týkat by se to mohlo už příštího roku, kdy bude Praha hostit finále Světového poháru, na další mistrovství Evropy nebo světa chce kandidovat až s novým kanálem, který by měl v Troji vzniknout.

„Díky Praze je posun. Podařilo se vykoupit většinu pozemků, aktuálně nám zbývá směna Univerzitou Karlovou, která je v procesu a pak zbývá ještě jeden kemp, kde je to předjednané, a jeden pozemek, kde je to asi otázka peněz. Plán je, že by se letos měly dotáhnout výkupy, pak vyřídit stavební povolení a v roce 2020 začít stavět,“ plánuje Jiří Rohan.