‚Když dojíždí Češi, věž se třese.‘ Atmosféře v Troji pomáhají i moderátoři, zvládají 7 jazyků

Sami žádnou medaili nezískali, ale pochval nasbírali moderátoři Daniel Stach a Miroslav Lenc možná stejně jako úspěšní vodní slalomáři. Fanoušci a domácí i zahraniční závodníci je v pražské Troji běžně zastavují a děkují jim, jakou na mistrovství Evropy pomáhají vytvořit atmosféru. Praha 20:23 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Stach při komentování ME ve vodním slalomu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

V češtině i angličtině komentují běžně, ale k tomu přidávají i další řeči. „Plynně komentujeme v češtině a angličtině, standardně přidáváme také francouzštinu a němčinu. Pro tenhle závod jsme ještě přidali polštinu, slovinštinu a ruštinu,“ vypočítává na Radiožurnálu Daniel Stach.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Atmosféru vodního slalomu v Troji dotvářejí i moderátoři Daniel Stach a Miroslav Lenc

Spolu s Miroslavem Lencem diváky udivuje až encyklopedickou znalostí jednotlivých slalomářů (za tím je zhruba 25hodinová příprava), odborností (sami dříve závodili) i sladěností. Znají se skoro 20 let, provázejí společně desítkami akcí ročně v čele s Pražským maratonem a kdysi seděli i v jedné deblkanoi.

„Startovali jsme spolu na mistrovství republiky žáků v roce 2000 v Hynkově, právě v kategorii C2 muži, to je zkušenosti, která nás spojuje v jedné lodi,“ vzpomíná Miroslav Lenc. Dvojice dokonce tehdy skončila na třetím místě.

Daniel Stach zároveň moderuje na České televizi pořad Hyde Park Civilizace, díky popularizaci vědy po něm byla dokonce pojmenována planetka. Přesto se dokáže věnovat i sportu.

„Každá ta práce vystihuje trošku jinou část mojí osobnosti. Baví mě popularizovat vědu, mám rád hledání odpovědi na otázku ‚proč?‘ Ale ve zpravodajství nejsou emoce, zatímco sport vám jich dává plnou fůru,“ vysvětluje Daniel Stach.

Takhle to z mého pohledu vypadalo včera při finále ME ve vodním slalomu - paráda!! (Y) Dnešní finále začíná ve 13:05 a věřím, že se zase budou třást břehy! :) #canoeslalom pic.twitter.com/Gi2X4BhaYK — Daniel Stach (@DanielStach) 3 June 2018

„Když dojíždí čeští kajakáři v Troji, tak nejen slyšíte a vidíte řvoucí davy, ale vy je cítíte. Když dojíždí Češi, tak se pod námi komentátorská věž bez nadsázky třese,“ dodává.

Komentátorská dvojice často slyší pochvaly, že atmosféra v okolí kanálu je i její zásluhou. „Strašně si toho vážíme, ale atmosféru dělají především fanoušci a to, že závodníci předvádí to, co předvádí,“ přemýšlí Miroslav Lenc.

V Českém rozhlase si zase můžeme vážit toho, že Miroslav Lenc s Danielem Stachem svůj talent tříbili i právě tady, v počátcích své kariéry totiž několik let moderovali na Radiu Wave.

Komentátorská věž je na protější straně kanálu, přímo vedle výsledkové tabule | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková