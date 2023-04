Díky kanoi jsem natrénoval o třicet procent více než obvykle, říká kajakář Prskavec o předsezónní přípravě

Po několikaměsíční zimní přípravě v zahraničí se olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec vrátil zpátky do Prahy, kde se připravuje na první domácí soutěže. O tréninku, aktuální formě či o vyhlídkách v singkánoi promluvil nejlepší světový vodní slalomář současnosti v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Praha 14:20 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec u vodního kanálu v pražské Troji. | Foto: Michal Markup | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za pár týdnů začíná jarní část sezony, jak vám vyšla jarní příprava?

Vyšla úplně skvěle. V letošním roce jsem vlastně prodloužil všechny tréninky na vodě díky tomu, že jsem se začal trochu víc orientovat na kánoi. Tím nechci říct, že bych kajak nějak zanedbával, říkal jsem si spíš, že jsem si přidal novou motivaci, nějakou novou srandu na vodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si první část rozhovoru s Jiřím Prskavcem

Díky tomu jsem zjistil, že jsem trošičku zesílil a že se cítím ve skvělé formě. Snad to závody potvrdí, já jsem si v jarním období vždy nejistý. Přeci jen je zima, tělo je zatuhlé, přijeli jsme před pár týdny z tepla a ještě to není úplně ono. Ale věřím, že jak přijde teplo, začnu se cítit ve vodě dobře a bude to znát.

Jak jste tréninky mezi kajakem a kanoí střídal? Jak jste si přípravu rozplánoval a jak byla náročná?

Řekl bych, že jsem v průměru na vodě odtrénoval o 30 procent více než obvykle, z čehož je naprostá většina právě té singl kánoe. Takže řekněme, že to bylo letos rozdělené tak 60 procent kajaku a 40 procent singlkanoe.

Místo 12 hodin týdně jsem na vodě strávil nějakých 15 až 16 hodin, což je opravdu velká změna. Nevěděl jsem, jestli to tělo vydrží, ale zatím to zvládlo a cítím se skvěle. Mohu jen doufat, že nepřijde nějaké zranění nebo nebudu nemocný.

Na konci loňské sezony jste říkal, že už jde hlavně o detaily. Je něco, na co jste se při přechodu z loňska do letoška speciálně soustředil?

Hlavním cílem bylo dokázat natáhnout trénink na vodě. Takže mít ještě trochu větší objem než v předchozích letech. Zařadil jsem tam i nějakých 16 dní v italském Livignu ve větší nadmořské výšce, i to hrálo roli v tom, proč jsem to byl na Reunionu schopen vše odtrénovat. Na to jsem se chtěl zaměřit.

Je otázka, zda díky tomu zvládnu i líp vyladit formu před závodem. Teď jsem na tom sice skvěle, ale příprava na závody je o něčem jiném. Musíte být na tom psychicky dobře, v klidu a těšit se na to. Ale já se těším moc, takže věřím, že to dobré bude!

Už za měsíc s pojede první nominační víkend a díky vítězství na loňském mistrovství Evropy jistotu A týmu na kajaku. Budete ale startovat na kánoi. Jaké na ní máte ambice? Změní se nějakým způsobem priorita kajak versus kánoe?

Priorita zůstává, kajak je má hlavní disciplína a nechystám se to měnit. To bych se musel na nominacích pořádně vytáhnout, abych o tom uvažoval. Určitě bych chtěl naše závodníky pozlobit, nerad bych tam byl úplně neviditelný nebo úplně vybouchnul. Rád bych promluvil do nominačních bojů. Můj největší sen je být po prvním víkendu ve hře a užít si tu skvělou atmosféru v pražské Troji. To mě strašně láká.

Sport mi strašně moc dal a chci mu to vrátit, říká stříbrný olympionik Rohan. Motivací je pro něj Paříž Číst článek

V pražské Troji jste právě teď po návratu z přípravy v teple. Jak tréninky v současnosti vypadají?

Jde o to zůstat zdravý, takže na vodě netrávíme moc času. Spíše odtrénovat, zahřát se, jsou to spíš vytrvalostní tréninky bez pauz, po kterých se jde rychle do tepla. Doplňujeme to víc ostatními sporty, chodíme běhat, do posilovny a tak dále. Trochu čekáme, až se oteplí a budeme moci chodit na vodu dvakrát denně. Neříkám, že nikdo nechodí ani teď, ale já ne! (úsměv)

Když se přesuneme k další části sezony, ta je hodně nabitá - mistrovství Evropy, mistrovství světa, závody Světového poháru. Jak to kombinovat a stíhat to? Kde je hlavní priorita?

Prioritou je mistrovství světa v Londýně, kde si i pojedeme pro olympijské místenky. Pak to následují Evropské hry v Krakově a pak série Světových pohárů. Tak je asi docela standardní. Evropa a Světové poháry budou víceméně asi odjety z tréninku a na poslední dva „svěťáky“ a mistrovství světa bude cílit hlavní příprava.

Během zimní přípravy jste si i zajel pár závodů. Co vám řekly o vaší formě a zároveň o formě vaší konkurence?

Všechny závody, do kterých jsem nastoupil, jsem v zimě na kajaku vyhrál, takže to beru tak, že to bylo opravdu skvělé. Konkurence byla silná, asi pět lidí z top desítky kajaku, žádný lokální závod. Sice to jeli v tréninku, nikdo neměl top formu, ale pro všechny to bylo stejné. Na singlu jsem sám sebe také překvapil, promluvil jsem do finálního pořadí. To mi udělal hroznou radost a sám tak vlastně nevím, co čekat od domácí nominace. Vůbec netuším, zda může být znalost trasy na kajaku přenositelná i pro kánoi.