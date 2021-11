S původní Tokiem se to nedá srovnávat, těší Prskavce stav olympijské slalomářské trati v Paříži

„Ukázalo hlavně, že mám trošičku nadváhu. Ale na druhou stranu jsem s tím do toho šel, protože jsem na váze poznal, že tam není normální číslo, ale trochu vyšší,“ smál se hvězdný český kajakář, který si ale kromě číslic na váze všímal v Paříži samozřejmě všímal hlavně peřejí v kanále.

„Ta trať je v nějakých místech až moc rozbitá, je tam hodně válců, ale je jich už tak moc, že žádný z nich pak už není úplně velký. Ale asi je to specifikum té trati a prostě to tak bude,“ řekl kajakář Radiožurnálu.

Jiří Prskavec by byl rád, kdyby ještě francouzští organizátoři k nějakým úpravám sáhli, ale nemyslí si, že by se tentokrát museli vodní slalomáři hlasitě ozývat, jako když se jim na prvním soustředění vůbec nelíbila trať pro poslední olympiádu v Tokiu.

„Kdybych to měl srovnat s původním Tokiem, tak je to nesrovnatelné. Na této trati by se klidně dalo závodit, zatímco v tom Tokiu by to bylo už hodně nefér.“

A velkou výhodou je podle Prskavce pro Francouze čas. „Je skvělé, že kanál v Paříži je udělaný už tři roky před olympiádou. To je hodně nestandardní, my jsme zvyklí, že trať je dokončena maximálně rok před turnajem. Dobře, v Tokiu sice byla dva roky předem, ale zase nám byl zapovězen přístup po dobu pandemie. Prostor na úpravy je tam poměrně velký, ale věřím, že kanál bude daleko doladěnější než ty předchozí. Na druhou stranu i tohle první ježdění bylo fajn,“ říká olympijský vítěz Jiří Prskavec.

Stejně jako další nejen čeští vodní slalomáři bude do Paříže na příští olympijskou trať v dalších letech opakovaně vracet, teď ale dostanou přednost Augsburg, který bude v létě hostit mistrovství světa, a pak kanály v teplých krajích.