Recept na úspěšný závod? ‚Hodinu před si najít místo, zadýchat si a vypnout,‘ popisuje kajakář Prskavec

Olympiády se letos nedočkal, přesto může vodní slalomář Jiří Prskavec už v sobotu slavit solidní úspěch. V nabité české konkurenci si může vybojovat účast na odložených hrách v Tokiu. U bronzového medailisty z poslední olympiády, dvojnásobného mistra světa a trojnásobného evropského šampiona ale nestojí za výsledky jen tréninky na vodě nebo v posilovně, ale také psychické naladění. Praha 20:58 31. července 2020

„Považuju to za poměrně významnou součást a možná to nejvíc, co může trenér závodníkům dát. Lepší plán nebo podmínky, to už prakticky nejde. Ty mají všichni stejné. Myslím, že vybudovat právě tu jejich sebedůvěru, to je to nejtěžší,“ vysvětluje Radiožurnálu Jiří Prskavec starší – otec a zároveň kouč nejlepšího kajakáře planety a také dalšího mistra světa Ondřeje Tunky.

Každé slůvko může hrát roli. Jako třeba při videorozboru jedné z jízd. Ne snad že by Jiří Prskavec starší tomu mladšímu mazal med kolem úst, umí říct i ne zrovna příjemný názor, ale všechno v pohodě, laskavě, obecně syna spíš uklidňuje.

„Ne každá jízda může být opravdu na sto procent. Když se trochu nedaří, tak se to prostě snažit překlenout, hodit za hlavu, zítra to bude lepší,“ popisuje Prskavec starší.

Příprava před závodem

A když přijde den závodu, jak nastavit mysl? „Snažím se tak hodinu před závodem najít si své místo, uklidnit se, projít si v hlavě trať, zadýchat si a nějakým způsobem vypnout. Ve chvíli, kdy mám trať vizualizovanou, tak vstanu, jdu se například kouknout na závod. Ale v hlavě už mám nastavené, že to za chvilku přijde,“ líčí svou psychickou přípravu Prskavec mladší.

A když sedne Jiří Prskavec do lodi, tak už si při rozpádlování jen popřeje štěstí s dalšími závodníky a snaží se dostat svou hlavu do pomyslného tunelu, skrz který vidí jen slalomové branky a peřeje.

„Pokud si tohle všechno sedne a vyjde tak, jak by mělo, tak v tu chvíli startuji do závodu a jsem naprosto klidný. Naprosto přesně pak vím, co udělat pro to, aby se závod povedl.“

Znovu se o to kajakář Jiří Prskavec pokusí při sobotním závodě o Tokio v pražské Troji.