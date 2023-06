Nádherný pocit získat medaili na domácí půdě. Těším se až si dám pivo s kamarády, říká bronzová Satková

Čeští vodní slalomáři získali na domácím Světovém poháru další medaili. Kanoisti Prskavec, Chaloupka a Rohan na ni sice útočili neúspěšně, ale zastoupila je mezi ženami Gabriela Satková. Ta v pražské Troji vybojovala bronz, když nestačila jen na Australanku Foxovou a Andořanku Moniku Doriovou Villarublaovou. V cíli úspěšná reprezentantka poskytla rozhovor Radiožurnálu Sport. Praha 15:55 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Satková slaví bronz v závodě Světového poháru v pražské Troji | Foto: Iva Roháčková

Jak hodnotíte bronzový závod?

Je nádhera mít medaili před domácím publikem a na domácí trati. I s časem můžu být spokojená, protože jsem byla jen vteřinu a něco za Jessicou, dřív to bylo i osm vteřin. Jsem ze sebe nadšená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Gabrielu Satkovou, která v Troji vybojovala bronzovou medaili

Zrovna máte zkouškové období ve škole, kolik jich už bylo?

Tenhle týden dvě, minulý týden také dvě. Obě se mi podařily, takže z toho mám obrovskou radost.

Bude to recept pro další závody, že i když nebudou zkoušky, tak tam vměstnáte nějaký test?

Nějaký kurz nebo aktivitu tam dám. Určitě je dobré se něčím zabavit, mně sedí situace, abych neměla čas přemýšlet nad hloupostmi. Jsem ráda, že klaply zkoušky i závod. Mám za sebou úspěšný týden.

Včera jste si po kvalifikaci musela vyzvedávat odtažené auto ze Strahova, už je na svém místě?

Ano, auto už je na svém místě, sestra mi s tím hodně pomohla. Jsem ráda, že už jsem na závod mohla přijet se svým miláčkem a už si dávám pozor na to, kde ho zaparkuji.

Kolik vás to stálo?

Dva tisíce korun. Stalo se to před závodem a nechtěla jsem se tím stresovat, takže jsem si z toho udělala srandu a do teď z toho srandu mám. Jsou to vyhozené peníze, ale stanou se i mnohem horší věci.

Dopřejete si pozávodní oslavu?

Asi si dám pivo s kamarády. Stresu bylo v poslední době dost a to pivo i mezi vodáky patří. Moc ráda si ho dám.

Kde budete závodit příště?

Fanoušci se na mě můžou těšit až na Evropských hrách v Krakově. Určitě se můžou těšit na moji druhou polovičku, sestru Martinu Satkovou, která bude startovat příští týden na Světovém poháru v Tacenu. Satková jako Satková, můžou fandit oběma.

Gabriela Satková jede na bronzové vlně! Na domácím svěťáku v Troji zařídila už třetí placku do sbírky pro @Vodnislalom!



Skvěle, Gabčo! #olympijskytym #canoeslalom @SlalomPrague #hrdost pic.twitter.com/ZydmUk1HM0 — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 10, 2023