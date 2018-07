Organizátoři zrušili vodním slalomářům zaplacené soustředění v Brazílii. ‚Nevím, na čem jsem,‘ říká Přindiš

„Musím říct, že je to dost na nic, protože už bylo všechno připravené. Letenky pro celý tým, ubytování, auta... Všechno bylo zaplacené,“ vysvětluje Radiožurnálu aktuální vicemistr světa Vít Přindiš.

Je jedním z dvanáctky reprezentantů, kteří se měli na olympijském kanále deset dní připravovat na zářijový světový šampionát.

„Ještě vůbec nevysvětlili důvody, napsali akorát, že mají nějaké technické problémy. Pak jsme zjistili, že mají v kanále špatnou vodu, která je asi zapříčiněná tím, že tam nechávají koupat volně příchozí Brazilce. A vyčištění vody by stálo několik tisíc dolarů, což oni ani nemají,“ říká slalomář.

Kolik peněz čeští vodáci prodělají, zatím Český svaz kanoistů nechce odhadovat. Věří totiž, že ze zaplaceného milionu korun dokáže aspoň něco dostat zpátky. Z brazilských organizátorů je ale vymáhat nehodlá.

Prskavec se připravil o výhru v poslední brance, v Augsburgu dojel druhý Číst článek

„Brazilská federace je velmi chudá, takže nemáme moc šanci v tom zvítězit,“ řekl Českému rozhlasu šéftrenér Jiří Pultera.

Brazilci už také odřekli juniorské mistrovství světa, které měli hostit příští rok.

Vít Přindiš se trochu obává, aby to podobně nedopadlo i s letošním šampionátem dospělých. „Nevím, na čem jsem, a bojím se, že se to tam zruší a že zase přijde všechno vniveč,“ říká.

On sám - jako jediný - do Brazílie přeci jen odletí, protože si narychlo domluvil soustředění v jiném areálu Foz do Iguacu.