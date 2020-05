Vodní slalomáři zvažují česko-slovenský superpohár. „Dobrý nápad,“ říká mistr světa Prskavec

„Myšlenka to je určitě zajímavá,“ hodnotí pro Radiožurnál aktuální evropský šampion mezi kajakáři Vít Přindiš.

„Pokud se mě ptáte na názor, tak říkám ano. Myslím, že to je velice dobrý nápad,“ přidává se jeho parťák z národního týmu i pražského USK a úřadující mistr světa Jiří Prskavec.

A ani další špičková kajakářka Kateřina Kudějová není proti: „Mně by se to líbilo!“

Šéf slovenské divoké vody Richard Galovič oslovil české kolegy s touto nabídkou, protože zatím kvůli koronavirové krizi není vůbec jisté, jak to bude s mezinárodními závody. Pojedou se letos vůbec nějaké? A kdy?

Pražská Troja se hlásí o zářijové pořadatelství mistrovství Evropy, ale definitivního nic není. Naopak zájemci o Světové poháry po provizorním posunutí do pozdnějšího říjnového, respektive listopadového termínu, odpadají.

Třeba v Liptovském Mikuláši v tuhle dobu už plánují rekonstrukci tamního areálu, ze stejného důvodu se raději o evropský šampionát hlásí Praha. Italská Ivrea hlásí: „Zrušeno!“

A nikdo v současnosti nedá záruku, že se budou moct uskutečnit aspoň ty zbývající. Aby mohl mít závod nálepku Světový pohár, potřebuje slalomáře aspoň ze tří kontinentů. Bude moct někdo přiletět z Ameriky, Asie nebo Oceánie?

„Když to teď nevypadá zrovna slibně s mezinárodními závody, tak bychom se mohli poprat s aspoň trochu mezinárodní konkurencí,“ říká Jiří Prskavec.

„Jednotlivé kategorie by to určitě obohatilo a zvedlo jejich úroveň. Třeba naše singlkanoisty a jejich kajakáře,“ naráží Vít Přindiš na fenomenální slovenské kanoisty a české kajakáře.

Michal Martikán je dvojnásobným olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa, Alexander Slafkovský má tři zlata z evropského šampionátu, Matej Beňuš zase třikrát vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.

Češi mají zase tři mistry světa: Vavřince Hradilka, Ondřeje Tunku a Jiřího Prskavce, ten má tituly dokonce dva a k tomu tři zlata z evropského šampionátu, který už dokázal vyhrát také Vít Přindiš.

Nápad je zatím v zárodku

Jenže není to tak jednoduché. Myšlenka na superpohár je spíše v zárodku a ve fázi oťukávání. Sami vodní slalomáři přiznávají, že nemají moc bližších informací a aspoň ty prvotní se někteří z nich dozvěděli teprve před pár dny. Přesto si uvědomují úskalí takového nápadu.

„Musí se to dotáhnout do detailu a vyhovovat to našemu závodnímu i tréninkovému plánu,“ upozorňuje nejlepší česká kanoistka Tereza Fišerová. A v tom bude i v letošní dost ochuzené sezoně problém.

„Musíme to sladit s celkovou termínovou listinou. Nejde jen o závody té špičky. Abychom třeba vůbec měli rozhodčí,“ říká šéf české divoké vody Jaroslav Pollert starší, podle kterého rozhodčích není v tuzemsku tolik, aby mohly být ve stejný den mládežnické závody a česko-slovenský superpohár.

Pak by mohlo připadat v úvahu přizvat slovenské vodní slalomáře na některé už připravované české závody a jen rozšířit startovní pole. Na přelomu července a srpna se například chystají České poháry ve Veltrusech a Troji, jenže ty budou zároveň sloužit jako nominační závody do národního týmu.

„A tam platí dlouhodobý úzus, že cizinci nestartují, protože by to činilo potíže, kdo postoupí do finále. Jestli 10 nejlepších Čechů, nebo 10 nejlepších celkově,“ vysvětluje Pollert. Poslední srpnový víkend pak Češi plánují na Lipně republikový šampionát.

„Ale kdybychom pozvali byť jen 15 nejlepších Slováků v každé kategorii, tak by se nám závodní program protáhnul minimálně o hodinu, možná i dvě. To bychom možná už neměli dostatek vody. A taky máme domluvený televizní přenos a představte si, že by do finále postoupilo několik slovenských lodí. To bychom si vyhnali slávu,“ usmívá se Jaroslav Pollert.

I on nicméně myšlenku na společné česko-slovenské závody vodních slalomářů vítá, ale je potřeba kolem ní ještě dořešit spoustu otazníků.