Poprvé s medailí. Beková uzavřela Světový pohár v Augsburgu druhým místem v kayakcrossu

Vodní slalomářka Kateřina Beková skončila v Augsburgu druhá v kayakcrossu v posledním závodu letošního ročníku Světového poháru. Třiadvacetiletá česká reprezentantka se probojovala na stupně vítězů v elitním seriálu poprvé v kariéře.

Kateřina Beková

Kateřina Beková | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Beková, jejímž dosavadním maximem v SP bylo čtvrté místo z kayakcrossu loni v červnu v Krakově, postoupila do vyřazovací části desátým časem. Ve všech čtyřech jízdách poté obsadila druhé místo, od čtvrtfinále vždy za německou hvězdou Ricardou Funkovou.

Do elitní desítky se dostali také osmá Olga Samková a devátý Matyáš Novák.

