‚V bublině tady nejsme, můžeme se volně pohybovat.‘ Vodní slalomáře čeká Světový pohár ve Francii

Francie je v celostátní karanténě a čeští vodní slalomáři v rozhovoru pro Radiožurnál popisují, jaká opatření musí dodržovat před závodem Světového poháru.

Roušky si můžou sundat až v lodi, zato potvrzení o negativním testu na koronavirus po nich ještě nikdo nechtěl.

„Areál je veřejnosti uzavřený, můžeme tam jen my. Zatím jsem rád, že tu mám možnost si zazávodit a že to všechno dopadlo tak, že jsme sem mohli jet,“ říká Lukáš Rohan.

Na pořádnou atmosféru musí zapomenout jako snad na většině evropských sportovišť v současné době, ale s tím jsou vodní slalomáři smíření.

„Co se týče kanálu, tak tam musíme nosit roušky a ve chvíli, kdy se sedne na vodu, tak si ji můžeme sundat,“ doplňuje Rohan.

Bublina není potřeba

Ale je to snad to jediné, co na protikoronavirových opatření ve Francii čeští reprezentanti pociťují. Například nejsou ani odstřižení od okolního světa, uzavření v tzv. bublině, jako byli třeba hokejisté v NHL.

„V žádné bublině nejsme, jako tým jsme na hotelu, do kterého jezdíme vždycky. Můžeme se volně pohybovat a dostali jsme certifikáty, že jsme tady na závodech. Nikdo to po nás zatím vidět nechtěl a v sobotu jsme podstoupili testy a celý tým vyšel negativně,“ říká Vít Přindiš.

Snad budou pozitivní jiné výsledky, ty, kterých dosáhnou čeští vodní slalomáři na Světovém poháru ve francouzském Pau.