Jířa je tu neskutečně rychlý, říká před závodem kajakářů v Troji Přindiš. Největším favoritem je Prskavec

Ti nejlepší vodní slalomáři planety budou znovu závodit v pražské Troji. V devět hodin ráno tam začne Světový pohár. Na přední příčky chtějí znovu útočit také domácí reprezentanti, a to hlavně v kategorii kajakářů. Olympijský medailista Jiří Prskavec je ostatně vedoucím mužem seriálu a letošní mistr Evropy Vít Přindiš zase suverénně vyhrál poslední závod v Německu. Právě s ním mluvil reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Rozhovor Praha 10:47 6. září 2019

Minulý Světový pohár jste vyhrál o dvě a půl sekundy. Dá se něco takového zopakovat i na domácí trati v Troji?

Přiznám se, že to bude hodně těžké. Říká se, že my Češi máme v Troji na startu výhodu jedné dvou vteřin oproti zahraničním závodníkům, ale pořád jsou tu i jiní Češi než já. Jířa (Jiří Prskavec – pozn. red.) je tu neskutečně rychlý, takže to bude obrovsky těžký úkol. Budu se o to samozřejmě snažit, ale uvidíme.

Celkově vám ve Světovém poháru patří třetí místo, první je právě Jiří Prskavec. Pokusíte se ho ještě sesadit? Je to reálné?

Pokusím se o co nejlepší výsledek, ale s tím, jak Jířa jezdí, s tím jak jezdí v Praze, bych se vsadil, že to vítězství už nikomu nedá. Možná náskok ještě navýší, protože tady opravdu jezdí fantasticky.

Zarazila mě informace, že jdete do závodu z plného tréninku. Proč?

Protože letošní vrchol je až mistrovství světa v Seu d'Urgell. S trenérem jsme si to už v posledních letech takhle naladili. Poslední dva Světové poháry vychází po letní pauze až na konec srpna a začátek září, což je ještě měsíc do mistrovství, takže se musí i trénovat a nedá se jen závodit. Forma by šla dolů. Priorita je jasná – mistrovství světa.

Jeden světový šampionát vás ale čeká už i v Troji v rámci finále Světového poháru v klasickém slalomu – mistrovství světa v extrémním slalomu. Zajímá vás tento světový titul či medaile, nebo je prioritou klasický vodní slalom?

Priorita je pro mě jednoznačně klasický vodní slalom, ale extrémní slalom je až po mém závodě ve slalomu, tak se na to potom pokusím přepnout a upnout všechny zbylé síly.

Kajak cross/extrémní slalom Jde o podobnou disciplínu jako je snowboardcross. Čtyři závodníci jedou najednou a dál postupují vždy dva.

V extrémním slalomu jsem jel už dvě mistrovství světa, pokaždé jsem byl čtvrtý, myslím, že i trochu neprávem, ale budu se snažit na domácí půdě vyjet co nejlepší výsledek.

Medaile by byla skvělá, zajel jsem i dobře kvalifikaci, takže mám i poměrně slušnou výchozí pozici, ale v hlavním závodě je to potom o úplně jiných věcech. Nechám se překvapit, jaké to zase bude.