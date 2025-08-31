Vodní slalomář Krejčí potřetí na pódiu, na Světovém poháru v Tacenu získal stříbro v kayakcrossu

Vodní slalomář Jakub Krejčí byl na Světovém poháru v Tacenu druhý v časovce kayakcrossu. Český reprezentant nestačil pouze na Josepha Clarkea z Velké Británie, na kterého ztratil devět desetin.

Krejčí se potřetí za sebou umístil na pódiu, když navázal na triumf z Pau a stříbro z pražské Troji. Upevnil si vedení v průběžném pořadí a před závěrečným dílem Světového poháru vede před druhým Britem Samem Leaverem o 21 bodů.

Třiadvacetiletý Krejčí si druhým místem rovněž zajistil účast v odpoledních vyřazovacích jízdách. V nich se představí také Matyáš Novák a mezi ženami Tereza Kneblová, Amálie Hilgertová a Olga Samková.

SP ve vodním slalomu v Tacenu - kayakcross:

Muži:

Individuální závod: 1. Clarke (Brit.) 50,35, 2. Krejčí (ČR) -0,90, 3. Leaver (Brit.) -0,95, ...14. Novák -2,66, 53. Rudorfer (oba ČR) -4,61.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Krejčí 198, 2. Leaver 177, 3. Renia (Fr.) 170, ...6. Novák 138, 35. Rudorfer 35.

 

Ženy:

Individuální závod: 1. Prigentová (Fr.) 56,20, 2. Hočevarová (Slovin.) -1,26, 3. Leibfarthová (USA) -1,30, ...19. Kneblová -4,75, 20. Hilgertová -4,79, 27. Samková (všechny ČR) -6,91.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Prigentová 230, 2. Leibfarthová 178, 3. Funková (Něm.) 158, ...9. Kneblová 129, 19. Samková 89, 25. Hilgertová (ČR) 55, 44. Nesnídalová (ČR) 13.

