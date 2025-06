Prskavec ve finále kajaku v Troji pro medaili nedojel, byl pátý. Triumfoval Francouz Castryck

„Jsem strašně rád, že jsem se po roce vrátil do finále. Je to pro mě hrozně důležitý krok, aby mě to na kajaku bavilo,“ řekl pro Radiožurnál Sport v cíli pátý Prskavec.

SP ve vodním slalomu v Praze: Muži: K1: 1. Castryck 86,35 (0 tr. sekund), 2. Delassus (oba Fr.) -1,03 (0), 3. De Gennaro (It.) -2,59 (0), ...5. Prskavec -4,58 (0), v kvalifikaci 16. Bárta, 22. Krejčí (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Castryck 166, 2. Delassus 165, 3. Renia (Fr.) 117, ...5. Krejčí 109, 11. Bárta 80, 13. Prskavec 77. C1: 1. Gestin 94,11 (2), 2. Debliquy -0,03 (0), 3. Senechault (všichni Fr.) -0,08 (0), ...9. Král -4,10 (2), v kvalifikaci 13. Prskavec, 19. Heger (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Senechaukt 151, 2. Božič (Slovin.) 134, 3. Debliquy 133, ...12. Prskavec 99, 19. Heger 64, 20. Král 64. Ženy: K1: 1. Leibfarthová (USA) 97,76 (0), 2. Prigentová (Fr.) -0,72 (0), 3. Leaverová (Brit.) -2,02 (2), ...9. Galušková -5,82 (2), v kvalifikaci 36. Nesnídalová -56,43 (50), 39. G. Satková (všechny ČR) -104,59 (100). Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Funková (Něm.) 146, 2. Leibfarthová 130, 3. Leaverová 122, ...15. Galušková 74, 30. Nesnídalová 34, 32. Mrázková 27, 34. G. Satková 26, 36. Hilgertová 21, 55. Beková (všechny ČR) 2. C1: 1. Paňková (SR) 103,29 (0), 2. Hočevarová (Slovin.) -0,63 (0), 3. Herzogová (Něm.) -1,62 (2), 4. G. Satková -2,43 (0), ...v kvalifikaci 13. M. Satková, 36. Morenová (obě ČR). Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. J. Foxová (Austr.) 147, 2. Lazkanová (Šp.) 141, 3. Hugová (Fr.) 128, 4. M. Satková 120, ...7. G. Satková 101, 25. Kneblová 46, 27. Morenová 45 (obě ČR).