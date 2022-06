Nejvíc mě to mrzí vůči fanouškům, je to výzva do dalších závodů, říká Prskavec po čtvrtém místě

Čeští vodní slalomáři na medaili z domácího Světového poháru zatím čekají. Nejblíž jí byl v pražské Troji olympijský vítěz Jiří Prskavec, který skončil čtvrtý, jen 29 setin sekundy od stupňů vítězů. Po závodě se o jen těsně nemedailovém závodě rozpovídal pro Radiožurnál Sport. Praha 17:17 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jste zvyklý tady vítězit – ať už na domácí nebo na mezinárodní scéně. Tentokrát je to těsně pod stupni vítězů. Proč?

Byly tam dvě velké chyby. První byla z toho důvodu, že nám tu na finále, a my to věděli, trochu víc stoupla voda. Chtěl jsem si to pohlídat, protože jsem věděl, že člověk musí reagovat přesně podle toho, jakou má vodu. Vyšlo mi to přesně tak, jak jsem si to představoval, bylo to fakt dobré, a říkal jsem si, že už to budu jen tlačit dolů.

Pak v takovém válci, který je za velké vody větší, jsem usoudil, že tam můžu najet rychleji než normálně. Přehnal jsem to, ten válec mě vyhodil a nechal jsem tam dost času i sil. Pak jsem se snažil, docela se mi to myslím dařilo, ale bohužel přišel šťouch. To byla už druhá chyba a s tím už nejde pomýšlet na nejvyšší příčky.

Ale není k nim moc daleko. Tři desetiny sekundy, to je strašně málo...

Když se to řekne takhle, tak bych našel i další chyby. Člověk ví, jestli předvedl dobrou, nebo špatnou jízdu. Dneska jsem předvedl špatnou a tím, že jsem doma, jezdí se mi tu asi nejlépe na světě a patřím tu k favoritům, tak to i tak stačilo na čtvrté místo. Toho si strašně vážím, ale s tou jízdou nemůžu být spokojený, byla tam spousta chyb.

Asi nejvíc mě to mrzí vůči fanouškům, kteří do Troji přišli. Dneska je nádherné počasí, bylo jich tu strašně moc. Kotel, který udělali, byl nádherný. Po dvou letech jsme se vrátili do předcovidových časů. Zasloužili si, aby viděli Čecha stupních vítězů. V kajakářských soutěžích se nám to bohužel nepovedlo, což je nezvyk, ale oni to určitě napraví kanoisti. Takže to je pozvánka – dorazte zítra do Troji a podpořte naše kanoistické kategorie. Věřím, že medaili nakonec vylovíme.

Co jste si říkal, když jste byl na startu a po dlouhé době jste zase mohl vidět a slyšet fanoušky vodního slalomu takhle zblízka a v takovém počtu?

Strašně jsem se těšil. Už od čtvrtka, kdy jsem věděl, že má být krásné počasí, jsem se strašně těšil. Doufal jsem, že pojedu finále. Jsem rád, že se mi to poštěstilo. Nemá to tu krásnou tečku na závěr, ale je to výzva do dalších závodů. Věřím, že mi to nakonec pomůže a že mě to posílí.