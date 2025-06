Čeští kanoisté jsou v Troji bez medaile. Satková zlato neobhájila a dojela čtvrtá, Král skončil devátý

Kanoistka Gabriela Satková obsadila na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze čtvrté místo. Od medaile ji dělilo 81 setin, od vítězné Slovenky Zuzany Paňkové 2,43 sekundy. V mužské kategorii C1 skončil Adam Král při premiérovém startu ve finále devátý, závod ovládli Francouzi v čele s úřadujícím olympijským vítězem Nicolasem Gestinem. Praha 12:58 28. 6. 2025 (Aktualizováno: 14:05 28. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalomářka Gabriela Satková v závodě Světového poháru v pražské Troji | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Gabriela Satková medailově nenavázala na páteční triumf v krátkém slalomu, který je novinkou v seriálu, a ani na stříbro z předchozího SP v Pau. V Troji byla třiadvacetiletá reprezentantka po čisté jízdě třetí v kvalifikaci a také ve finále zajela bezchybně.

Časem nestačila jen na dvacetiletou Paňkovou, která vybojovala premiérový triumf v kariéře, Slovinku Evu Alinu Hočevarovou a dvojnásobnou mistryni světa Andreu Herzogovou z Německa, jež by bez dotyku branky bývala zvítězila.

„Klíčem dnes bylo ještě o něco víc riskovat, já jsem jela víc takovou jistotu. Holt jeden den je člověk dobrej, jeden ne,“ řekla České televizi Satková. „Líbí se mi ale, že to člověka posadí, musí se nad tím zamyslet a motivuje ho to snažit se dál. Kdyby furt vyhrával, přestal by se tolik snažit. Čtvrté místo před domácím publikem mě mrzí, ale svět se z toho nezboří,“ uvedla.

Paňková je ve třetím závodě sezony druhou vítězkou. V Seu d'Urgell i Pau byla nejlepší australská hvězda Jesicca Foxová, jež se v Troji neprobojovala do dvanáctičlenného finále.

Král mezi nejlepších proklouzl z posledního místa na úkor Jiřího Prskavce, finále tedy zahájil a nakonec předčil tři soupeře. Připsal si jeden dotek, bez něj by byl šestý. Za vítězným Gestinem, který triumfoval i se „šťouchem“, zaostal o 4,10 sekundy. Vítěz kvalifikace Mewen Debliquy prohrál s Gestinem o tři setiny, bronzový lídr pohárového pořadí Yohann Senechault o osm.

Další čtyři domácí vodáci vypadli v kvalifikaci. Čistě jedoucí Martina Satková nenavázala na páteční stříbro a na 13. místě zůstala první pod čarou postupu stejně jako Prskavec. Nejlepší český slalomář, jehož doménou je ale především kajak, doplatil na dvousekundovou penalizaci za dotyk v protivodné brance v závěru jízdy.

„Najel jsem to moc nahoru a bohužel špička (lodi) mířila nad branku, takže by to byla padesátka. Tak jsem tam musel trošku zaimprovizovat, ale bohužel moje improvizace na singlu je hodně podobná jako na kajaku a chyběl mi tam ten druhý list (pádla). Z toho asi pramenil ten šťouch, jinak ta jízda byla super a mrzí mě to,“ řekl Prskavec, který za Králem zaostal o 53 setin.

Čistá jízda nestačila na postup Vojtěchu Hegerovi (19.), Adriana Morenová (36.) neprojela v kvalifikaci branku.

SP ve vodním slalomu v Praze: Muži: C1: 1. Gestin 94,11 (2 tr. sekundy), 2. Debliquy -0,03 (0), 3. Senechault (všichni Fr.) -0,08 (0), ...9. Král -4,10 (2), v kvalifikaci 13. Prskavec, 19. Heger (všichni ČR). Ženy: C1: 1. Paňková (SR) 103,29 (0), 2. Hočevarová (Slovin.) -0,63 (0), 3. Herzogová (Něm.) -1,62 (2), 4. G. Satková -2,43 (0), ...v kvalifikaci 13. M. Satková, 36. Morenová (obě ČR).