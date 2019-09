Jsem spokojená, že jsem jela finále, hodnotí kajakářka Kudějová deváté místo ze závodu v Troji

Čeští fanoušci jsou při domácím Světovém poháru vodních slalomářů zvyklí na medailovou lavinu. V sobotu se ale nedočkali ani vločky. Do finále se v pražské Troji dostaly jen dvě české kajakářky a i to hodnotily jako úspěch. Jak sedmá Amálie Hilgertová, tak i devátá Kateřina Kudějová. Právě mistryně světa z roku 2015 se rozpovídala po závodě v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 18:50 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakářka Kateřina Kudějová na mistrovství světa ve Francii. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Po kvalifikační jízdě, kterou jste vyhrála, jste říkala, že se hlavně chcete dostat do finále, protože to se vám vlastně v letošní sezoně povedlo před tímto kláním jen jednou. Jste spokojená s devátou příčkou, nebo jste přeci jen koukala trochu výš?

Jsem spokojená, že jsem jela finále, a taky jsem spokojená, že jsem to finále jela dobře. Dala jsem samozřejmě šťouch, ale potom jsem se snažila pádlovat rychle a bylo to časově rychlejší. S tím jsem spokojená.

Jak to vypadá s vaším nachlazením? Je to už lepší?

Určitě je to lepší než včera a předevčírem. Je to v pohodě.

Jak se vám to vlastně přihodilo, že jste nachladla těsně před domácím Světovým pohárem?

Stalo se to tak, že se už dva měsíce učím na jednu zkoušku a týden před ní jsem se dívala na otázky a zjistila jsem, že ty otázky změnily. Takže jsem byla úplně vystresovaná a na dva dny jsem onemocněla.

Někteří sportovci, kdy jsou nemocní, podají lepší výkon, protože se nestresují tím, co předvedou, ale tím, aby se dali do pořádku. Je to i váš případ?

Myslím, že trochu jo, protože jsem před tím závodem spíš přemýšlela, jak mi je, a úplně jsem neřešila, jak to pojedu. V tomhle to určitě trošku pomáhá. Ale na druhou stranu se snažím tohle přenést, i když nemocná nejsem.

Celý den drobně poprchává, není to úplně počasí, které by zvalo k vodě, přesto byly vltavské břehy opět plné. Jak se vám v tomhle prostředí pádlovalo?

To počasí není úplně super, byla mi docela zima. Ale je tady spousta lidí a já se ani nemohla kouknout na trať, protože se k tomu kanálu ani nedostanu.