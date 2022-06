Další zlato navzdory krvavému zranění. Fišerová ovládla v Troji i extrémní slalom

Mistryně Evropy Tereza Fišerová navzdory krvavému zranění ze semifinále vyhrála na Světovém poháru v Praze závod v extrémním slalomu. Finálovou jízdu zvládla po provizorním ošetření. Bezprostředně po vyhlášení, kde v neděli po triumfu na kánoi převzala druhou zlatou medaili, musela s roztrženým obočím odjet do nemocnice na šití. Praha 18:34 12. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Fišerová. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Fišerová podobně jako na evropském šampionátu procházela pavoukem suverénně. V čele čtveřice závodnic na plastových lodích byla i v semifinále, když za ní najela do druhé protivodné branky Číňanka Jen Ťia-chua. Trefila českou reprezentantku špičkou svého plastového kajaku k pravému oku.

„Myslím si, že to byla smůla, ale asi do toho (některé soupeřky) šly trošičku víc, než by musely. Nemá cenu na někoho házet špičky, já bych tak nikdy nejezdila, snažím se vždycky vystrkovat jen bokem. Protože jak i přede mnou Jessica (Foxová) dostala do hlavy, nebo já, tak to není úplně příjemné. Ale neříkám tím, že to dělají naschvál, určitě ne, jenom by si chtělo na to dávat větší pozor a mít loď víc pod kontrolou,“ hodnotila moment, při kterém dostala velkou ránu do hlavy.

„Úplně jsem viděla, jak na mě loď míří, ta špička, ta mě sejmula, v tu chvíli to byla opravdu velká pecka.“

Fišerová navzdory tomu naplno dojela do cíle, kde jí po obličeji tekla krev. „Když jsem si na to v cíli sáhla, tak tam bylo až moc krve i po tom eskymáku a po tom, co jsem projela ve vlnách, takže to určitě nebylo příjemné,“ uvedla.

Šla do sanitky a zvažovala, jestli o čtvrthodinku později nastoupí do finále. „Rozhodla jsem se, že pojedu. A když už jsem se rozhodla, že pojedu, tak jsem chtěla to nejlepší. Mohla jsem se buď bát, nebo do toho jít,“ popisovala několikanásobná medailistka z velkých akcí, která do finále nastoupila bez respektu.

Se zalepenou ranou na hlavě znovu všem ujela, zvládla i povinný eskymácký obrat a projela jasně na prvním místě cílem. „Jsem hrozně moc ráda, že to klaplo. Samozřejmě si toho cením a tohle budeme muset teď co nejdřív vyřešit, protože mě to dost stresuje,“ povídala, zatímco si na obočí držela vatový tampon.

Potvrdila, že má náturu na kontaktní disciplínu, v níž se bude za dva roky závodit o olympijské medaile. „Jsem bojovník, už jsem to mnohokrát říkala, tak jsem to vybojovala," řekla po druhém dnešním triumfu, který si nemohla užít. „Teď opravdu převládá bolest a stresy z toho, že mi tady krvácí obočí,“ dodala.

Čeští muži se na rozdíl od Fišerové ve vyřazovacích jízdách neprosadili. Loňský evropský šampion Vít Přindiš a nováček v této disciplíně Jiří Prskavec vypadli hned v prvním kole, Vojtěch Heger byl vyřazen ve čtvrtfinále.