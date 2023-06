Kajakáři pojedou na Světovém poháru v Troji nezvykle už v pátek, Přindiš chce vidět fotbalové fanoušky

Fanoušci vodního slalomu se můžou v Praze těšit na ty nejlepší závodníky planety. Troja totiž bude po devatenácté hostit Světový pohár. Začíná se ve čtvrtek kvalifikacemi. Aby ale příznivci viděli tradiční vrchol v podobě finále kajakářů, budou muset možná dřív z práce, protože je na programu už v pátek odpoledne namísto dosavadního víkendu. Praha 19:43 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš | Foto: Iva Roháčková

V Pražské Troji fanoušci tradičně vytvářeli skvělou kulisu a pochvalovali si ji nejen domácí závodníci.

„Vždy tu bývalá nejlepší atmosféra, lidé jsou tady velice blízko trasy a jsou úplně úžasní. Dokonce i z nás ostatních zemí ženou do cíle a proto byl Světový pohár v Praze vždy bomba,“ řekl Radiožurnálu slovenský kajakář Jakub Grigar.

„Věřím, že nás do cíle poženou stejně, jako kdyby to bylo o víkendu,“ odpovídá olympijský vítěz Jiří Prskavec na obavy, že by páteční termín mohl atmosféře ublížit.

Jeho parťák Vít Přindiš žertuje, že v Praze určitě zůstanou fanoušci fotbalistů West Hamu a Fiorentiny po středečním finále Evropské konferenční ligy.

„Když jich přiletělo pár desítek tisíc, tak věřím, že se podívali do programu, viděli Světový pohár a řekli si: ‚Jasný, hnedka kupuji lístky!‘ To je samozřejmě s nadsázkou, ale třeba to tak bude fungovat,“ usmívá se Přindiš.

„U běžných lidí si myslím, že je to tak, že do nějakých těch pěti hodin pracují a na závodech být nemohou,“ je trochu skeptický ředitel organizačního výboru SP Jiří Rohan.

Semifinále kajakářek začne v pátek už ve 13.45, finále před 17.00, to mužské před půl šestou. Časy určuje Mezinárodní kanoistická federace, takže s nimi pražští pořadatelé nemohli nic dělat, navíc protažení Světového poháru ze tří na čtyři dny akci prodražilo podle Rohana zhruba o půl milionu korun.

„Situace v našem sportu je taková, že peněz tam není úplně přehršel. Prodražovat závody, když z toho budou úplně stejné medaile, pro mě není cesta vpřed,“ myslí si.

Názor si ale diváci, kteří dorazí do pražské Troji, udělají sami. Kromě pátečního programu mohou v sobotu vidět semifinále a finále kanoistek a kanoistů, které bude trvat od 9.00 hodin přibližně do 13.00. Neděle je pak vyhrazená nové kontaktní disciplíně kajak cross, její vyřazovací jízdy začnou po 11.00.