Vodní slalomáře čekají první nominační závody do Tokia, vedení je připraveno i na zásah koronaviru

Kdo je připraven, není překvapen. To si řekli čeští funkcionáři vodního slalomu a radši si dopředu načrtli scénář, jak postupovat, kdyby koronavirus zasáhl do domácí bitvy o účast na olympijských hrách. První české nominační závody se pojedou o víkendu ve Veltrusech. Veltrusy 10:24 21. července 2020

Jen si představte tu modelovou situaci: úřadující mistr světa Jiří Prskavec se nakazí koronavirem a místo do peřejí bude muset do karantény. Co potom? Přijde jeden z největších kandidátů olympijského zlata o možnost o Tokio vůbec bojovat?

„Přesně na to jsme mysleli a máme to i obsaženo v nominačních kritériích. Nominační závody můžeme teoreticky i anulovat a vypsat je pro příští sezonu. Ale protože jsem optimista, tak doufám, že tato situace nenastane,“ usmívá se šéftrenér vodních slalomářů Jiří Pultera.

Sám Jiří Prskavec tuhle koronavirovou formulku v kritériích zná, ale třeba jeho velký konkurent a zároveň kamarád Vít Přindiš ne.

„Ani jsem nevěděl, že je tam nějaké takové pravidlo,“ řekl Radiožurnálu.

Teď jde o to, kvůli komu by se nominační závody anulovaly a posouvaly. Třeba kvůli velké kajakářské trojce Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek, Vít Přindiš velmi pravděpodobně ano, ale kde je ta hranice?

„Rozhoduji o tom já po poradě s trenérskou radou,“ říká šéftrenér Pultera a dodává, že by záleželo na tom, jestli by šlo o stabilní reprezentanty, nebo třeba o začínající závodníky.

O boji o olympiádu, ale třeba i o tom, jestli se změnil jejich přístup ke sportu, když jsou teď všichni tátové, vypráví vodní slalomáři Prskavec, Hradilek a Přindiš v novém Olympijském podcastu, který najdete na webu Radiožurnálu a v aplikaci mujRozhlas.