Jsem rád, že už nejsem černá ovce bez titulu, říká Přindiš o unikátní tréninkové skupině tří mistrů světa

Je to unikát. V jedné tréninkové skupině se teď připravují už tři individuální mistři světa ve vodním slalomu. Vít Přindiš zlatou medailí ze šampionátu v německém Augsburgu navázal na své parťáky Jiřího Prskavce a Ondřeje Tunku Augsburg 9:44 1. srpna 2022

„Konečně nejsem ta černá ovce, která by v téhle skupině nebyla individuální mistr světa. Jsem rád, že jsem kluky dorovnal,“ říkal pro Radiožurnál s úsměvem Vít Přindiš poté, co získal svůj první individuální titul mistra světa a napodobil tak své kolegy z tréninkové skupiny Jiřího Prskavce a Ondřeje Tunku.

Vodní slalom sice je individuálním sportem, ale i tak se v něm daří přátelství a dobré partě. Takže si sice Ondřej Tunka s Jiřím Prskavcem z Víta Přindiše dříve utahovali, ale to neznamená, že by mu teď úspěch nepřáli.

„Vítek si to moc zaslouží, protože má stabilní a vysoké výkony. Tohle byla jediné, co mu chybělo,“ řekl Tunka.

„Z Vítka mám strašnou radost. Za ty roky dřiny si to zasloužil a patří k těm nejlepším kajakářům současnosti. Byla by škoda, kdyby za kariéru nezískal titul mistra světa,“ prozradil Jiří Prskavec mladší, jehož otec Jiří starší je trenérem skupiny, která funguje dlouhá léta, ale Vít Přindiš do ní přibyl po minulé sezóně, kdy nahradil končící Kateřinu Minařík-Kudějovou.

„Ty tratě, které teď stavíme, jsou těžší. Když se to sejde a naháníme se, tak to nás to všechny posouvá,“ řekl spokojeně Prskavec. „Každý trénink mě teď díky skupině baví,“ přitakal Tunka.

Také sám Přindiš si spolupráci pochvaluje. „Funguje to tréninkově i lidsky. Je dobré mít okolo sebe lidi, kteří mi věří a myslí to dobře.“

Souboj o olympiádu

Otázka ale je, zda může spolupráce několika kohoutů na jednom smetišti fungovat dlouhodobě. Vždyť už příští rok začnou tři mistři světa Přindiš, Prskavec a Tunka (a taky další závodníci z jiných tréninkových skupin) bojovat o jediné kajakářské místo na olympiádě v Paříži.

„Věřím, že to nenaruší naší týmovou pohodu. S Vítkem jsme byli kamarádi, i když jsme nebyli ve stejné tréninkové skupině. A když jsme jeli o Tokio, brali jsme to tak, že pojede ten lepší,“ vysvětlil vodní slalomář Jiří Prskavec, kterému by se mohlo stát, že ho o možnost obhajovat olympijské zlato připraví tréninkový kolega a kamarád.