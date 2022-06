Je pěkné být opět v Praze. Diváci jsou úžasní, pochvalují si vodní slalomáři Světový pohár v Praze

Nejlepší vodní slalomáři závodí tento víkend v Praze. Na umělé dráze v Troji soupeří až do neděle na Světovém poháru a přímo z místa bude informovat Radiožurnál.. Kajakáři či kanoisté z různých zemí světa jsou k potkání nejen na břehu Vltavy, ale také v centru města. Prahu si totiž i řada z nich zřejmě zamilovala. Praha 10:05 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanál na vodní slalom v pražské Tróji | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Dobrý den, je pěkné být opět v Praze,“ směje se australská vodní slalomářka Jessica Foxová.

Jessica Foxová, Vít Přindiš a Jakub Grigar popisují unikátní atmosféru na světovém poháru v Praze

V češtině už prý umí jen základní slůvka jako prosím, děkuju nebo ahoj. Pochytila je během závodů i tréninkových kempů, kterých zažila v Praze řadu, a nezůstávala při nich jen v okolí slalomového kanálu.

„Je to tak nádherné město. Miluji toulání se ulicemi Starého města, miluji mosty. Myslím, že je to fakt krásné místo,“ říká Radiožurnálu olympijská vítězka na kánoi a trojnásobná medailistka v kajaku Jessica Foxová, a není ze zahraničních účastníků Světového poháru jediná.

„Na sociálních sítích vidím denně desítky příspěvků od závodníků z celého světa, kteří chodí po tréninku do Prahy. Zase si to všichni užívají,“ hlásí Vít Přindiš. Ale nejde samozřejmě jen o památky, proč je pražský Světový pohár mezi vodními slalomáři tak oblíbený.

Bouřlivá atmosféra

„Ten svěťák v Praze má takové speciální místo, protože tu vždy bývá nejlepší atmosféra. Když se člověku podaří dostat do finále, tak diváci jsou úžasní a dokonce i nás z jiných zemí ženou do cíle,“ zmiňuje další důvod slovenský kajakář Jakub Grigar.

„Když to zrovna nebyly covidové roky, tak tu panovala neuvěřitelná atmosféra. A taky zdejší kanál patří mezi nejlepší na světě. Nazvala bych to hřištěm, na kterém si můžete vyzkoušet skoro všechno, co chcete. Je to úžasné,“ chválí pražskou Troju Foxová.