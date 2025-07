Vodní slalomář Kratochvíl je mistrem světa do 23 let. Kanoistka Morenová dojela sedmá

Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl je mistrem světa v kategorii do 23 let, pro Česko získal třetí zlato mezi kanoisty v historii. Ve Foix zvítězil suverénně s náskokem tří sekund na nejbližší soupeře. Poté, co z medailové příčky odsunul staršího bratra Martina, navázal triumfem na Václava Chaloupku, jenž ovládl mistrovství světa v roce 2018, a Gabrielu Satkovou. Ta se radovala z titulu loni. Video Foix (Francie) 15:16 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Kratochvíl před rokem v Liptovském Mikuláši bral bronz. V pátečním závodě nedal soupeřům šanci. Dvacetiletý kanoista vyhrál už ranní semifinále a z první příčky ho nikdo nesesadil ani ve finále.

Starší z bratrů Martin po Lukášově zlaté jízdě klesl na čtvrté místo, s jedním dotykem branky byl pomalejší o 3,9 sekundy. Mezi oba Čechy se vklínili Novozélanďan Oliver Puchner a Španěl Alex Segura.

„Na startu se snažím vůbec neposlouchat, co se kolem mě děje. Ani když mám čas, nekoukám na ostatní závodníky. Nevěděl jsem, že je Martin průběžně třetí. Tentokrát jsem odsunul já jeho, ale příště to může být naopak,“ popsal nový šampion na svazovém webu.

1st Lukas KRATOCHVIL Czechia U23 Men's Kayak Final



Watch live: YouTube channel members onlyhttps://t.co/x5w8UIUBe6 pic.twitter.com/McrxEG5QNP — Everything canoe, kayak, and SUP (@PlanetCanoe) July 11, 2025

Martin na břehu při jízdě posledního kanoisty tušil, co přijde. „Bylo to strašný. Věděl jsem, že na to má, a moc jsem mu to přál. Když jsem ale sledoval jeho jízdu, bylo mi jasné, že mě to v cíli bude bolet. A to se taky stalo,“ řekl Martin.

„Teď to fakt bolí. Musím to ještě rozdýchat. Myslím si, že jsem jel dobře, malá chyba mě stála medaili. Brácha je ale mistr světa a já jsem za něj neskutečně šťastný,“ dodal mladší z bratrů Kratochvílů.

Lukáš Kratochvíl se na startu zavřel do své bubliny, vychutnával si moment, kdy je právě on středem pozornosti. „Vyhovuje mi startovat poslední, když všichni čekají jen na mě. Jestli to budu já, nebo ten, co je první v průběžném pořadí,“ vysvětloval. „Říkal jsem si, že do toho musím jít naplno, poslat to tam. Něco jsem chtěl jet jinak, musel jsem i improvizovat, ale dal jsem to. Je to skvělý,“ těšilo čerstvého mistra světa.

Morenová na sedmé příčce

Z českých kanoistek byla nejlepší na sedmé příčce Adriana Morenová. Z vítězství se radovala Američanka Evy Leibfarthová, která loni v Paříži získala olympijský bronz a ve Foix byla ve čtvrtek druhá na kajaku.

V kategorii K1 měl český vodní slalom čtyři mistry světa do 23 let včetně olympijského vítěze z Tokia 2021 Jiřího Prskavce.

1st Evy LEIBFARTH United States U23 Women's Kayak Final



Watch live: YouTube channel members onlyhttps://t.co/x5w8UIUBe6 pic.twitter.com/pGrn8jz6c5 — Everything canoe, kayak, and SUP (@PlanetCanoe) July 11, 2025