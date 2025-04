České slalomáře zasáhne změna v olympiádě. Nově budou závodit mimo dějiště her

Vodní slalomáři finišují s přípravou na novou sezonu, která bude mít vrchol na říjnovém mistrovství světa v Austrálii. Už teď ale dostali jedno důležité potvrzení, které se týká vzdálenější budoucnosti. Za tři roky nebudou o olympijské medaile bojovat v Los Angeles ani jeho okolí, ale ve 2000 kilometrů vzdálené Oklahomě uprostřed Spojených států. Nic takového slalomáři nikdy předtím nezažili. Praha 17:57 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec na olympiádě v Paříži | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Třeba loni v Paříži mohli fantastickou atmosféru vytvářet i ti, kteří klidně ten stejný den vyrazili na jiné sportoviště. Na kanál ve Vaires sur Marne to bylo z centra metropole ani ne hodinu.

Na tribunách se tak objevovali i reprezentanti z jiných sportů, kteří měli zrovna volno. A obráceně, vodní slalomáři se po svých závodech také podívali na další disciplíny. „Paříž měla svoje. Všichni jsme byli u všeho a atmosféra byla skvělá. Ale myslím si, že i když teď budeme dál, tak to bude super. Spojí se slalomářský svět. A určitě to i tak bude parádní zážitek,“ věří kanoistka Gabriela Satková.

Pokud se na příští olympiádu kvalifikuje, potká se v Oklahoma City ještě se softbalistkami, které se organizátorům do Kalifornie také nevešly.

Olympijskou vesnici nic nenahradí

„Možná by to mohlo pomoci atmosféře. Tím, že ve městě budou pouze zástupci dvou sportů, úplně mimo Los Angeles, tak by třeba mohlo přijít víc diváků,“ snaží se na novinku dívat pozitivně Lukáš Rohan.

I jeho ale mrzí, že budou tyto sporty odstrčené. Podobně jako třeba loni jachting v Marseille nebo surfing na Tahiti. „Je to velká škoda jak pro vodní slalom, tak pro sportovce. Budeme v ústraní,“ dodává.

„Samozřejmě olympijský spirit nenajdete asi nikde jinde než v olympijské vesnici, kde se nacházet nebudeme,“ doplňuje Rohana účastník tří olympiád a vítěz z Tokia Jiří Prskavec.

Oba zároveň chápou, že je logické využít existující areál v Oklahomě, nicméně mají shodnou námitku. „Myslím, že kdyby v Kalifornii postavili kanál, tak bude hodně výdělečný a Američané by jej dokázali využít pro komerční účely. Trať v Charlotte funguje asi nejlépe na světě a skvěle profituje,“ argumentuje Rohan.

Ale teď už se musí nejen čeští vodní slalomáři smířit s tratí v Oklahomě. Skamarádit se s ní budou moct i příští rok na mistrovství světa. A snad jim to půjde dobře, protože v ní najdou stejný typ plastových překážek, jako je v pražské v Troji.