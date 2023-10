Člověk si vyzkouší, jak tady zvládá závodní jízdu, říká Prskavec Světovém poháru na olympijské trati

Vodní slalomáři mají první a poslední možnost si vyzkoušet závod na trati příštích olympijských her.

„Je to vlastně první a poslední závod, který se tady pojede před olympiádou. Všichni potenciální účastníci olympiády tady jsou a zkušenost je to určitě dobrá,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport šéftrenér českého týmu Jiří Prskavec starší.

A proč, to už doplňuje syn a zároveň jeho svěřenec, aktuální olympijský vítěz Jiří Prskavec mladší.

„Člověk si vyzkouší, jak tady tu závodní jízdu zvládá. Jestli mu dochází, jestli je to fyzicky náročné, kde budou zásadní místa, jestli je potřeba jet vršek rychleji a dole to vyklouzat, protože ta spodní část je trochu jednodušší než vršek. Tohle vše mu ten závod dá.“

Nový systém

A k tomu ještě zkušenost s jiným systémem závodu, který se blíží tomu olympijskému. Běžně totiž v posledních letech postupuje z první kvalifikace do semifinále 30 nejlepších kajakářů, v ostatních kategoriích je to 20 závodníků, a ti, kterým se to nepovede, mají opravu o zbývající desítku míst.

Ale teď na finále Světového poháru i příští rok musí všichni nastoupit do obou kol kvalifikace a počítá se rychlejší jízda, ve hře je tentokrát ale jen 24 semifinálových pozic.

„Já jsem letos jel, vinou svých nezdařených prvních jízd, vždy druhou jízdu, takže pro mě to není nic nového. Jsem na to zvyklý a připravený,“ usmívá se majitel olympijského stříbra z Tokia Lukáš Rohan.

„Akorát to bude jiné v tom, že budu chtít jet kvalifikaci víc na doraz. Tím, jak se jede na tu lepší jízdu, tak ta pravděpodobnost, že většina těch dobrých pojede jednu jízdu fakt dobře, tak je velká. Bude to chtít nešetřit se a jít do toho naplno už v první jízdě.“

Program finále Světového poháru vodních slalomářů a zároveň olympijského testovacího závodu začne ve 13.45 , kvalifikace čeká kanoisty a kajakářky.

