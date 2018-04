Vodní slalomáři v Riu trénovali na mistrovství světa a vzpomínali na olympiádu

Pro leckoho z nás je to asi lákavá představa: strávit březen v Riu de Janeiru. Čeští vodní slalomáři tam sice nevyrazili za teplem, koupáním a odpočinkem, ale i tréninkové soustředění v dějišti letošního mistrovství světa jim přišlo vhod. I když si tam zároveň mohli vzpomenout i na předchozí neúspěchy. Praha 15:50 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Samozřejmě jsem si na to vzpomněl. Vzpomněl jsem si na to, že jsem k tomu byl blízko a že jsem tam opravdu chtěl závodit,“ vzpomíná Vít Přindiš na olympijské hry v Riu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští vodní slalomáři na soustředění v brazilském Riu de Janeiru.

Jen Kateřina Kudějová si na stejném místě v létě 2016 zajela olympijský závod, ostatním českým reprezentantům včetně Víta Přindiše se v Riu připomněla tehdejší neúspěšná kvalifikace.

„Na druhou stranu si říkám, že takhle to asi mělo být a já jsem dostal zase jiné příležitosti,“ nepropadá zoufalství Přindiš.

A příležitosti Přindiš využil. Loni jako první český kajakář vyhrál celkově Světový pohár vodních slalomářů a k tomu se stal vicemistrem světa. Díky tomu má zajištěnou účast na letošním šampionátu, stejně jako zlatý Ondřej Tunka a stříbrná singlkanoistka Tereza Fišerová. A i proto společně s pár dalšími českými vodáky vyrazili na necelé dva týdny do Brazílie, aby si osahali, co je čeká při snaze o obhajobu světových medailí.

Deblkanoisté už nebudou jezdit vrcholné závody. 'Po ME v Praze skončíme,' reaguje Jonáš Kašpar Číst článek

„Je to charakteristické tím, že je tam spousta válců. Je to hodně fyzicky náročné, takže to první seznámení tak trochu bolelo. Ale v dobrém slova smyslu,“ říká Vít Přindiš ke kanálu, který navrhl docent z ČVUT Jaroslav Pollert mladší.

„Soustředění probíhalo tak, že jsme měli hodně tréninků. Vyčlenili nám tam hodinu a půl ráno a dvě hodiny odpoledne. Bylo tam hodně málo týmů, takže jsme měli obrovský prostor, abychom to tam natrénovali. Já jsem k tomu přistoupil tak, že jsem chtěl odjezdit všechno,“ popisuje Přindiš.

Ale i zábavu si čeští vodní slalomáři uměli užít. Jak mimo kanál - vyrazili třeba na vyhlídku nazvanou Dva bratři - tak i přímo v kanálu. Tam si dvojice Přindiš-Fišerová a Tunka-Kudějová zorganizovaly zajímavou bitvu, při které nejdřív pánové vzali dámy na ramena a pak obráceně. Úkol byl jasný: svrhnout druhý pár do vody.

„Když jsme přišli na trénink, tak nám řekli, ať ještě čekáme, protože máme do tréninku ještě půl hodiny. Tak jsme vylezli z vody, ale protože bylo asi pětatřicet stupňů a ještě hrozně vlhko, tak jsem se naložil do kanálu v jednom místě, kde nebyla branka. A po chvíli přišli další a všichni jsme tam tak plavali, tak jsem řekl, ať si zkusíme bitvu. Naše fyzioterapeutka nás natočila a já to pak dal na Facebook,“ usmívá se Vít Přindiš, který s Terezou Fišerovou vodní bitvu vyhrál 2:0.

Ale určitě by ještě raději v kanálu v Riu uspěl při zářijovém mistrovství světa. Také proto ho tam v létě čeká další přípravný kemp, teď bude stejně jako ostatní čeští slalomáři trénovat v domácích podmínkách.