Bylo to hrozně těžké. Je krásné, když to člověk ustojí, říká kajakář Prskavec po zisku stříbrné medaile

Vodní slalomář Jiří Prskavec má pátou individuální medaili z mistrovství světa. Tentokrát je stříbrná a vybojoval ji ve finále kajakářů na kanále v Lee Valley, kde nestačil jen na domácího Brita Josepha Clarka. Díky výsledku má Prskavec zároveň jistotu, že bude příští rok v Paříži obhajovat olympijské zlato. Londýn 18:29 23. září 2023

Dá se říct, že už to z vás konečně spadlo, nebo vám to teprve začne docházet?

Asi spadlo. Bylo to hrozně těžké a je krásné, když to člověk ustojí. Tyto chvíle člověk zažije párkrát za život a když dokáže v tom finálním okamžiku předvést, na co má, tak z toho je na sebe opravdu hrdý a hrozně spokojený. Já dnes takový jsem.

Umístění do čtvrté pozice navíc zajišťovalo účast na olympijských hrách. Je to další kámen, který z vás může spadnout?

Neřekl bych, že to byl kámen, ale jsem strašně rád, že se mi povedlo potřetí kvalifikovat na olympiádu. Navíc do Paříže, kde trénink samozřejmě bude výhodou, budu tam moct trávit hodně času před olympiádou. Navíc mám s Francií poněkud nevyřízené účty…

Jak to?

Ve Francii jsem ještě nikdy neměl medaili. Nikdy v životě jsem tam nedokázal získat individuální medaili a doufám, že to na olympijských hrách v Paříži prolomím.

Vy jste už dostal řadu gratulací. Je nějaká, která vás speciálně potěšila?

Asi hned ta první od manželky, která to se mnou opravdu prožívala nejvíc, jak mohla, a pro ni je to také strašně těžké. Bývá hrozně nervózní a bylo vidět, že když za mnou doběhla do cíle, měla stejnou radost jako já. Jsem rád, že mám rodinu, se kterou to můžu sdílet.

Co se týče Víta Přindiše – je světovou dvojkou v žebříčku, obhájcem titulu, byť vypadl v semifinále. Také má spoustu medailí. Ale vy mu stále zavíráte ta olympijská dvířka. Chápu to, chcete tam sám startovat. Ale není vám ho líto?

Jasně, že je. Navíc je to ještě můj tréninkový parťák. Ale upřímně Vítkovi strašně věřím v tom, že to zvládne na crossu. Myslím si, že v tuhle chvíli patří k těm nejlepším crossařům na světě, nejenom k nejlepším slalomářům. Věřím, že si svou účast vyjede a že tam příští rok pojedeme oba.

Přijdou nějaké oslavy?

Přijdou, ale zítra v sedm ráno odlétám domů. Takže nevím, jestli to dneska stihneme. Musíme zabalit celý ten náš domeček a máme tam za ty dva týdny opravdu hodně věcí. To bude první úkol. Pak si asi dáme skleničku a oslavovat budeme po Paříži, protože nás čeká ještě poslední Světový pohár.

Na olympijské trati byste mohl, pokud příští rok uspějete v české nominaci, startovat i na singl kánoi. Pokusíte se o to?

Nechci říct, že budu úplně cílit na to, abych si vyjel olympiádu na singlu. Ale pravděpodobně do té nominace nastoupím. Teď, když mám hotový kajak, se budu soustředit na to, abych na singlu kluky potrápil. Jsou samozřejmě lepší a ještě ke všemu mají teď nějaké plusové body, ale myslím si, že potrápit je můžu a na to se docela těším.