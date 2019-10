‚NBA? Na takové věci už jsem starý.‘ Hruban chce živit české basketbalové nadšení v dresu Nymburka

Některé basketbalové soutěže už mají pár úvodních kol za sebou, nejprestižnější NBA ale začne v zámoří až příští týden. Sledovat ji bude také Vojtěch Hruban, člen úspěšného výběru ze zářijového mistrovství světa v Číně. V rozhovoru pro Radiožurnál vyjádřil přání, aby se povedené představení na šampionátu projevilo obecně na zájmu Čechů o basketbal. Praha 9:35 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Když jsem mířil na váš trénink do haly Královka, míjel jsem billboardy s připomínkou šestého místa z nedávného basketbalového mistrovství světa v Číně. Změnil tento úspěšný turnaj vaši kariéru, nebo možná i život?

Trochu ano, mediální blázinec a zájem o basketbal byl najednou hrozně velký. Pocítili jsme to všichni, kdo jsme na mistrovství byli. Na druhou stranu už to začíná pomalu opadávat a všechno se vrací do starých kolejí.

Přesto věříte, že se úspěšným šampionátem změní vnímání českého basketbalu a že třeba i zápasy Nymburka budou zajímat více lidí?

Věřím, že teď budou sledovanější, přece jen je nás tu z reprezentačního kádru dost. Obecně se dostal basketbal do většího povědomí, tak snad v tom budou lidé pokračovat a minimálně na výsledky budou koukat a bude je to zajímat. Bylo by hezké, kdybychom s Nymburkem dokázali to basketbalové nadšení živit.

V noci z úterý na středu začíná nový ročník NBA. Sledujete zámořskou soutěž?

Tak po očku. Během sezony mám basketu tolik, že se spíš podívám na výsledky, jak hrál Saty a to je tak všechno. Sleduji víceméně až play-off, když se blíží finální část sezony, to se podívám rád.

Zmínil jste jediného Čecha v nejslavnější basketbalové soutěži Tomáše Satoranského. Je podle vás u nás potenciál, abychom mohli v příštích letech vidět více českých hráčů na zámořských palubovkách?

Několik zajímavých jmen tu máme, většinou jsou to mladí kluci, kteří mají celou kariéru před sebou. Doufám, že Tomáš nebude výjimka a za pár let se budeme bavit o dvou třech Češích, kteří budou hrát v NBA.

Mohli bychom se takhle někdy bavit o Vojtěchu Hrubanovi?

Já už jsem ve třiceti na takové věci starý. S mojí osobou nic takového nikdy nebylo ani zmíněno. Měl jsem trochu jiný basketbalový vývoj než ostatní kluci, evropský basket jsem začal hrát až někdy v 23 letech, což už je pozdě, aby se člověk dostal do NBA. A to ani neříkám, že bych tam ještě patřil, to je další věc. Tohle nechám mladším.

Sice říkáte, že vaše jméno není s případným angažmá v NBA spojováno, ale reprezentační trenér Ronen Ginzburg během šampionátu naznačil, že někteří jeho hráči by měli šanci se za mořem prosadit.

On když už chválí, tak hodně. Myslím, že to bylo po nějakém vítězném zápase, kdy byl trochu v euforii. Realita nároďáku není taková, že by nás pět patřilo do NBA, i když kvalita v našem týmu je. Říká se, že do NBA je daleko těžší se dostat než se v ní udržet, to si musí člověk vždycky připomínat.