Krádež kol na Tour de France? Překvapilo mě, že se to může stát, říká cyklistický expert Řepa

Cyklista Pavel Bittner vybojoval jeden ze svých nejzářivějších výsledků v kariéře. Ve třetí etapě Tour de France dojel pátý, závěrečný spurt vyhrál Belgičan Tim Merlier. Dosavadní průběh závodu hodnotí cyklistický expert Radiožurnálu Sport Vojtěch Řepa. Rozhovor Dunkerk 13:00 8. července 2025

Pavel Bittner dojel pátý, mohl podle vás udělat něco jinak?

Dopadlo to, jak to dopadlo, teď už o tom můžeme jenom diskutovat. Na kdyby se nehraje. Už jenom to, že na své první Tour de France dosáhl na páté místo, je něco neuvěřitelného. Myslím si, že všechno udělal nejlépe, jak mohl. Je čas prostor se pořád zlepšovat a jít si za prvním místě. Ukázal si, že v tom balíku, co tam je, může patřit mezi ty nejlepší. Myslím si, že je zatím všechno tak, jak má být a Pavel nám jistě ještě ukáže nějaký pěkný výsledek a ještě to vylepší.

On se do té závěrečné dvoustovky vyvezl na prvním místě. Viděl jste tam nějakou drobnou chybičku, kvůli které ještě nestačí na tu závěrečnou elitu?

Ten dojezd byl dost specifický. V ten daný moment to udělal tak, jak to vycítil. Pavel na to, jak je mladý, tak je velmi zkušený. Opravdu si myslím, že udělal maximum, co v něm bylo a moc chyb tam nebylo. Naopak si myslím, že to mohlo dopadnout hůř.

Třetí etapu Tour de France ovlivnil pád, který odnesl zraněním Jasper Phillipsen, který po kontaktu se soupeři spadl 60 kilometrů před cílem. Ten jeho pád – byla to smůla, nepozornost, nebezpečný manévr soupeřů? Jak to vnímáte?

Smůla. Ta etapa nebyla moc dramatická a pozornost cyklistů je menší. Tohle bohužel k cyklistice patří. Za vinu bych to nikomu nedával. Tohle se bohužel stává.

Jak Phillipsenův konec podle vás ovlivní Tour? Přece jen byl považovaný za favorita spurtů, ale jeho tým Alpecin Deceunick má třeba ještě dalšího sprintera Cadena Grovese, takže mu to v uvozovkách neničí kompletně celou taktiku na závod.

Promluví to i do taktiky samotného Alpecinu. Phillipsen byl jasný favorit na zelený dres. Všechny ostatní týmy se chtěly zaměřit, co v těchhle sprinterských etapách bude dělat Alpecin. Promluvilo to hodně do celé strategie všech týmů i celé Tour de France.

Caden Groves má za sebou několik skvělých výsledků na ostatních grand tours, takže i on umí dobře zaspurtovat. Z čistokrevných spurtů teď bude týmová jednička Groves, ale nemůžeme zapomenout, že je tu ještě Van der Poel. I on sám je schopný zajet skvělý výsledek a v následující etapě pro to bude mít skvělou příležitost.

Letošní Tour de France je navržená tak, že první polovina závodu je taková spíše rovinatá. Vnímáte to tak, že není třeba sledovat všechny etapy? Hlavní hvězdy Pogačar s Vingegaardem jsou zatím schovaní a hlídá se, aby se nezranili.

Z hlediska těch dlouhých kopců, které diváky baví nejvíce, se nad tím tak určitě dá přemýšlet. Když vezmu v potaz to, co jsme měli možnost doposud vidět, tak si rozhodně nemyslím, že šlo o nudnou podívanou. Líbí se mi, že organizátoři to pojali trošku jinak a zařadili víc klasikářských prvků. To bych jako nudné rozhodně neklasifikoval. Naopak se na to hodně těším.

Poprvé spadli i někteří z těch, kteří jedou na celkové pořadí. Remco Evenpoel se ocitl na zemi, spadl i veterán Geraint Thomas. Je možné, že teď se peloton uklidní, když už pár hvězd odstoupilo a pár dalších mělo potíže?

Bohužel pády už od první etapy provází celý balík. Bohužel je to i tím, jak je prvních devět etap situovaných. Kdyby tam byly delší kopce, tak by se udělaly i delší rozestupy. Nemyslím si, že se peloton uklidní, dravost po výsledku je velká. Všichni chtějí uspět, takže neočekávám žádný větší uklidnění.

Dá se zatím něco vyčíst z výkonů Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda, tedy hlavních favoritů na celkové vítězství?

Zatím si diváci všímají hlavně velké uvolněnosti Vingegaarda. Všechny záběry ukazují, že je v dobré psychické kondici. Usmívá se, raduje se. To bylo typické hlavně pro Tadeje Pogačara. Je to, jako kdyby si prohodili role.

Ale samozřejmě Tour je teprve na začátku, nepřišly ještě žádné dlouhé kopce. Tam se teprve ukáže, kdo v jaké kondici a pozici přijel. U těhle dvou je zatím hodně předčasné predikovat.

Ještě se vás zeptám, jak si třeba vy hlídáte na závodech kole. Třeba Cofidisu se teď stalo, že jim zmizelo 11 kol v celkové hodnotě tři a půl milionů korun. Nakonec se objevila.

Upřímně mě to dost překvapilo. Takhle profesionální týmy mají kamiony opravdu kvalitně zabezpečené. Často se za kamiony ještě staví auta, aby vůbec nebyla možnost je otevřít.

My sami, když jsme na závodech, tak přesně takhle naše dodávky zabezpečujeme. Proto mě překvapilo, že se něco takového stalo na tak velkém závodě, kde je velký počet policistů. Není to ale ojedinělé. Nějaký pokus o krádež proběhne každý rok.

Cyklisté stáje Cofidis museli jet na vypůjčených kolech. Jaké to je nesedět na svém vybavení?

Já věřím tomu, že týmoví mechanici udělali přesně to, co cyklisti potřebovali, a vyloženě nepoznali, že to není jejich kolo. Spíš si myslím, že roli hrála psychika. Celý tým, včetně mechaniků, to hodí do nervozity. A to se může přenést na cyklisty.