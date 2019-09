Tablety, počítače, statistika. Volejbalisté před každým zápasem analyzují až 12 hodin hry soupeře

Ve volejbale se můžete na soupeře připravit skoro až dokonale. Každá rozehra je totiž vlastně standardní situací, protože možných řešení je jen pár a většina týmů je navíc často opakuje podle stejné šablony. Bez dobré taktické přípravy se tak na mistrovství Evropy neobejdete. Antverpy 15:53 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalisté slaví vítězství nad Estonskem. | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhas

„Myslím si, že to je pět procent, které přidají něco do toho výkonu,“ řekl Radiožurnálu asistent trenéra národního týmu Jan Svoboda. Hráči tak před utkáním dostanou detailní rozbor toho, jak soupeř řeší jednotlivé herní situace.

K tomu musí statistik zpracovat několik zápasů protivníka, aby získal co nejvíce dat. „Na jeden zápas standardně používáme čtyři až pět zápasů podle toho, kolik toho máme k dispozici na danou sestavu, která předpokládáme, že bude hrát. Pohybuje se to od deseti do dvanácti hodin,“ vypočítává statistik českého týmu Zdeněk Sklenář, kolik hodin videa musí pro přípravu na každý zápas zpracovat.

Z výpočtu pak vyjde například to, že pokud soupeř přijme dobře, pak nahrávač většinou nahraje míč za hlavu a smečař čtyři z pěti míčů zahraje po lajně. Blokující hráči tak se znalostí návyků soupeře, jdou do obrany s předstihem a blokují právě nejčastěji využívaný směr útočícího hráče.

„Někdy vyleze z distribuce, že v určitém postavení hraje to a to. To je ten jeden, dva body, co bychom mohli udělat a v koncovce by nám to mohlo pomoct,“ uvědomuje si smečař Adam Bartoš.

Ale nestačí tým připravit jen před zápasem. Soupeř totiž během hry reaguje a své stereotypy se snaží měnit. „Proto ta komunikace - počítač, statistika, za hřištěm náš počítač, dva tablety, zpožděný videa. To znamená, sledujeme nejenom, jak soupeř hraje, ale taky jak nás brání, protože stejná příprava funguje na nás, takže opačně i tohle kontrolujeme během zápasu a korigujeme,“ dodává asistent trenéra.

Zdánlivě tak předzápasová příprava není tak důležitá, když se mění v průběhu zápasu. Ale tomu tak rozhodně není. „Nakonec se většinou potvrdí, že v důležitých momentech se nahrávači vrátí ke své šabloně a útočníci se vrátí ke svým jistým úderům,“ říká Jan Svoboda, který tvrdí, že na světě není hráč, který by podle statistiky neměl oblíbený směr nahrávky respektive útoku.

Excelentní volejbalisté, ale dokáží v rozhodujících chvílích zápasů překvapit soupeře nečekaným řešením. Český tým takové ve svém středu má a věří, že dokáží zaskočit i svého osmifinálového soupeře na mistrovství Evropy. Zápas se Srbskem začne v 17.30.