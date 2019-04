Jediný míč a konec. Volejbalisté Benátek při třetím zápase baráže odešli z palubovky

Byl to jeden z nejkratších volejbalových zápasů v historii, trval jen pár vteřin. Jde o třetí duel kuriózní baráže o extraligu. Benátky nad Jizerou, které se snaží udržet v nejvyšší soutěži, prohrávaly 0:2 na zápasy a hned v úvodu toho třetího odstoupily. Daly tak najevo nesouhlas s účastí soupeře, kterého žalují za to, že úzce spolupracuje s jiným brněnským týmem z nejvyšší soutěže a využívá jeho hráče. Brno 21:39 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbal Brno hrál extraligu, ve velmi podobném složení se do ní snaží i postoupit | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zápas sice začal, domácí Brno získalo první bod, ale pak jejich soupeři z Benátek nad Jizerou odešli z palubovky. Utkání baráže o volejbalovou extraligu po jediné výměně skončilo.

Baráž přerušil soud, hráči SK Volejbal Brno mají zakázáno nastoupit k dalším zápasům Číst článek

Hosté odchodem reagovali na předběžné opatření soudu, které zakázalo Brnu nastoupit. Nedohraný zápas nebyl vyhodnocen, stav série tedy prozatím zůstal 2:0 pro Brno.

„Když přijedeš na něco 100 kilometrů, tak si to užiješ. To nemohli rovnou zavolat, než aby sem jeli,“ litoval jeden z diváků, který do Brna dorazilo.

„Dneska to nebolelo. Nikdy jsem to nezažil a Benátek je mi svým způsobem líto, ale takový je sportovní život,“ říká Radiožurnálu blokař Brna Lubomír Staněk.

Benátky se obrátily na soud z toho důvodu, že považují SDGL Brno za shodný subjekt s extraligovým SK Volejbal Brno. Předseda senátu Aleš Kobza jako samosoudce vydal předběžné opatření, že SGDL nesmí v baráži nastoupit do pravomocného ukončení sporu.

Brno, které se snaží o postup do extraligy, využívá několik hráčů jako jiný extraligový tým z moravské metropole. Daným volejbalistům není víc než 23 let, takže mohou nastupovat v obou soutěžích. Ale podle vedení Benátek už baráž spadá pod extraligu, proto přirovnávají chování Brna k situaci, kdy jeden fotbalista nastoupí jednou za Slavii a podruhé za Spartu.

„Když se podíváte na lavičku Brna, nemusíte být odborník a právní, tak realizační tým je stejný jako v extralize. Hráli jsme tu základní kolo extraligy a chybí tam akorát cizinci. Jinak všichni Češi proti nám hrají v baráži. Oni tvrdí, že je to jiný tým, ale pro normálního člověka to přeci je nenormální,“ říká trenér a předseda Benátek Vladimír Němeček.

Právník Brna: Týmy nejsou majetkově propojené

Jenže podle druhé strany je něco takového zcela běžné a už jen tím, že Český volejbalový svaz pustil Brno do baráže, je všechno v pořádku.

„Brno může baráž hrát, protože není personálně ani majetkově propojen s extraligovým týmem. A já tvrdím, že není,“ říká právník brněnského klubu Jaroslav Mišingr.

„Další krok být obrácení se k arbitrážní komisi. A v případě záporného rozhodnutí arbitrážní komise se obrátit k soudu. Benátky zcela přeskočily jeden krok, který měly udělat,“ dodává právník.

O osudu třetího utkání a možná i celé série rozhodne sportovně-technická komise volejbalového svazu. Do té doby je v plánu ještě nedělní čtvrtý zápas, kde se dá očekávat stejný průběh.

